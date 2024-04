Event „Manufacturing X“ zeigt Zukunft des Maschinenbaus und Datenbedeutung

Das digiZ . Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg organisierte am 20. März 2024 gemeinsam mit der Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg und dem VDMA das Event „Manufacturing X“. Ziel der Veranstaltung war es, den Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Zukunft des Maschinenbaus zu geben und die Bedeutung von Daten für Resilienz, Nachhaltigkeit und Wettbewerbsstärke zu verdeutlichen.



Experten betonen Bedeutung der digitalen Transformation und Daten-Sharing im Maschinenbau

In den Fachvorträgen betonten führende Experten der Branche, wie Björn Sautter von Festo SE & Co. KG, Felix Witzelmaier von fischertechnik GmbH sowie Robert Dietze und Sven Jänicke von Carl Zeiss Digital Innovation GmbH, die zentrale Rolle der digitalen Transformation im Maschinenbau. Sie hoben besonders die Bedeutung der gemeinsamen Nutzung von Daten im Wertschöpfungsnetzwerk hervor, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu steigern.

Während des Events wurden verschiedene innovative Lösungen zur Umsetzung von Daten Sharing und digitalen Zwillingen in der Produktion präsentiert. Ein besonderes Highlight war die Vorstellung eines fahrerlosen Transportsystems, das mit einer hochmodernen 3D-Kamera von 3D Global ausgestattet war. Durch autostereoskopische Bildschirme konnten die Teilnehmer eine beeindruckende räumliche Tiefenwahrnehmung erleben, ohne eine 3D-Brille tragen zu müssen. Die kabellose Echtzeitübertragung der Signale ermöglicht eine Fernsteuerung des Systems von jedem beliebigen Ort aus, beispielsweise vom Homeoffice.

Am Ende des Events bot sich den Teilnehmern die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Informationen über eine Beteiligung an der Manufacturing-X-Initiative zu erhalten. Das abschließende Get Together ermöglichte einen intensiven Austausch mit den Experten und wurde von vielen Teilnehmern genutzt, um weitere Einblicke in die Thematik zu gewinnen und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Das Event „Manufacturing X“ bietet den Teilnehmern zahlreiche Vorteile, indem es die Bedeutung der digitalen Transformation im Maschinenbau verdeutlicht und konkrete Beispiele für die Umsetzung von Daten Sharing und digitalen Zwillingen in der Produktion aufzeigt. Besonders beeindruckend ist die vorgestellte 3D-Kamera in Verbindung mit der 5G-Technologie, die eine ferngesteuerte Überwachung von Produktionsstrecken ermöglicht. Dadurch können Effizienz und Resilienz gesteigert werden.

Die Manufacturing-X-Initiative bietet den Teilnehmern die Chance, sich aktiv an der digitalen Transformation des Maschinenbaus zu beteiligen. Durch die Teilnahme können sie von innovativen Ideen und Lösungen profitieren und ihre eigene Wettbewerbsstärke stärken. Das abschließende Get Together ermöglicht den Austausch mit führenden Branchenexperten und die Möglichkeit, wertvolle Kontakte zu knüpfen. Insgesamt eröffnet „Manufacturing X“ den Teilnehmern zahlreiche Möglichkeiten, ihre Geschäftsprozesse zu verbessern und sich für die Zukunft des Maschinenbaus zu positionieren.