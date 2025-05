Maxell beginnt Massenproduktion der CR2032S Lithium-Mangandioxid-Batterie

Die CR2032S ist eine münzförmige Lithium-Mangandioxid-Batterie von Maxell, die ab dem 17. April 2025 in Massenproduktion gehen wird. Sie wurde speziell für kompakte elektronische Geräte entwickelt, die Bluetooth(R) Low Energy-Kommunikation nutzen. Mit ihrer hohen Kapazität verbessert sie die Betriebszeit dieser Geräte um 11 % in Impulsentladungstests. Die Nachfrage nach solchen Geräten, wie Smart Keys, Remote Keyless Entry (RKE)-Systeme, Logistik- und Tracking-Tags, Continuous Glucose Monitoring (CGM) und Wearables, ist in den letzten Jahren stark gestiegen.



Maxell CR2032S: Längere Betriebszeit und verbesserte Impulsentladung

Die CR2032S von Maxell ist eine münzförmige Lithium-Mangandioxid-Batterie, die die Betriebszeit von kompakten elektronischen Geräten um 11 % in speziell entwickelten Impulsentladungstests verbessert. Sie basiert auf dem CR2032H-Typ, erreicht jedoch durch eine optimierte Balance zwischen Batteriestruktur und Materialien eine höhere Kapazität und verbesserte Impulsleistung. Dadurch ermöglicht sie einen stabilen Betrieb über längere Zeiträume und reduziert die Häufigkeit des Batteriewechsels im Vergleich zur CR2032H. Dies trägt zur Abfallreduzierung und Verringerung der Umweltbelastung bei.

CR2032S Batterie von Maxell jetzt auch für Privatpersonen erhältlich

Maxell hat angekündigt, dass die CR2032S-Batterie nicht nur an Industriekunden, sondern auch an Endverbraucher in Asien über ihre Vertriebsgesellschaften im Ausland erhältlich sein wird. Dadurch haben auch Privatpersonen die Möglichkeit, von den Vorteilen dieser leistungsstarken Batterie zu profitieren.

Maxell revolutioniert Batterietechnologie für nachhaltigen Elektronikbetrieb

Die CR2032S Batterie von Maxell basiert auf analogen Kerntechnologien und bietet eine hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit. Sie ermöglicht einen effizienten Betrieb von elektronischen Geräten und trägt zur Reduzierung von Abfall und Umweltbelastung bei. Mit dieser Batterie treibt Maxell den Fortschritt hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft voran.

