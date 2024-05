MEKRA Lang expandiert durch Nutzung bestehender Ressourcen in Bad Windsheim

Die MEKRA Lang GmbH & Co. KG verfolgt einen nachhaltigen Ansatz, indem sie bestehende Ressourcen nutzt und den Bau neuer Flächen vermeidet. Seit Mitte letzten Jahres hat das Unternehmen sechs Hallen, ein ehemaliges Bürogebäude und den Parkplatz des ehemaligen Magna Werks in der Nähe des Standorts Ergersheim angemietet. Dadurch stehen MEKRA Lang nun zusätzliche 10.000 Quadratmeter an Produktions- und Bürofläche zur Verfügung, was ihr nachhaltiges Wachstum unterstützt.



Effiziente Produktion dank neuem Standort für Metallbearbeitung und MEKRAtronics

Seit Mitte September hat die Abteilung für Metallbearbeitung ihren Standort in Bad Windsheim bezogen. Die Hallen des alten Magna Werks bieten ausreichend Platz und sorgen für eine effiziente Produktion. Auch MEKRAtronics hat seinen Sitz nach Bad Windsheim verlegt und findet vor allem in den Büroräumen genügend Raum.

Umbauarbeiten am ehemaligen Magna Werk in Bad Windsheim abgeschlossen

Das ehemalige Magna Werk in Bad Windsheim wurde über einen Zeitraum von 120 Tagen umgebaut. Das Werk, das 1982 gegründet wurde, musste nach fast 40 Jahren seine Tore schließen. Neben MEKRA Lang und MEKRAtronics haben auch andere Unternehmen ihren neuen Standort in der Burgbernheimer Straße gefunden. Die Einweihungsfeier am 10. April war ein besonderer Anlass, um den neuen Standort gebührend zu feiern.

Bürgermeister würdigt MEKRA Lang als regionales Erfolgsmodell

Bei der Einweihungsfeier würdigte Bürgermeister Jürgen Heckel das Unternehmen MEKRA Lang als wichtigen Akteur für die Region. Er hob hervor, wie das Unternehmen von einer kleinen Firma aus Ergersheim zu einem Weltmarktführer im Bereich Sichtsysteme für Nutzfahrzeuge herangewachsen ist. Heckel betonte auch die Bedeutung der Mitarbeiter, die maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beitragen. Er zeigte sich erfreut darüber, dass MEKRA Lang das Erfolgsmodell auch in Bad Windsheim fortsetzen möchte.

MEKRA Lang setzt auf nachhaltiges Wachstum mit neuem Standort

Die Nutzung des neuen Standorts in Bad Windsheim durch MEKRA Lang bringt viele Vorteile mit sich. Durch die Anmietung bereits vorhandener Flächen wird die Versiegelung von weiteren Flächen vermieden, was einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. Außerdem steht dem Unternehmen nun eine zusätzliche Fläche von 10.000 Quadratmetern für Produktion und Büroarbeit zur Verfügung, was zu weiterem Wachstum und höherer Effizienz führt.

Bei der feierlichen Eröffnung des neuen Standorts in Bad Windsheim wurde vor dem Gebäude ein Apfelbaum gepflanzt, der symbolisch für das nachhaltige Wachstum und die Verbundenheit mit der Region steht. Damit unterstreicht die MEKRA Lang GmbH & Co. KG erneut ihre Innovationskraft und ihr Engagement für eine nachhaltige Zukunft.