Saab enthüllt ersten zweisitzigen Gripen F für brasilianische Luftwaffe

Saab hat in Linköping den ersten zweisitzigen Gripen F für die Brazilian Air Force präsentiert. Basierend auf der Gripen E-Serie kombiniert der neue Jäger Ausbildungs- und Einsatzfunktionen in einer Plattform. In enger Kooperation mit der brasilianischen Industrie wurde ein umfassendes Technologie-Transferprogramm realisiert, das nationale Expertise stärkt. Dank realitätsnaher Missionsbedingungen im Schulbetrieb verkürzt sich die Pilotenausbildung deutlich, während die duale Besatzung die Einsatzfähigkeit unter hohen Bedrohungen substantiell erhöht und Effizienz maßgeblich.



Saab rollt ersten zweisitzigen Gripen F für Brasilianische Luftwaffe

Am 2. Juni veranstaltete Saab in Linköping, Schweden, die feierliche Rollout-Zeremonie für die erste Gripen F der brasilianischen Luftwaffe. Bei diesem offiziellen Anlass nahmen Repräsentanten von Saab, hochrangige Offiziere der Brazilian Air Force sowie wichtige Zulieferer teil, um den zweisitzigen Jäger zu inspizieren. Das neue Muster ist für die Stationierung in Brasilien vorgesehen und soll zukünftig sowohl Ausbildungs- als auch Einsatzaufgaben übernehmen. Es markiert einen Meilenstein in der Kooperation moderner Luftfahrttechnik.

Brasilien entwickelt Gripen-Modell mit und stärkt nachhaltig nationale Luftfahrtkompetenzen

Brasilien agierte als Erstkunde maßgeblich in der Entwicklungsphase, wodurch es eine direkte Beteiligung an industriellen Prozessen erlangte. Im Rahmen eines breit angelegten Technologie-Transferprogramms wurden Hunderte von Ingenieuren und Technikern intensiv geschult. Durch praxisorientierte Trainingsmaßnahmen und enge Kooperation mit dem Hersteller konnten Fachkapazitäten aufgebaut und Wissen langfristig verankert werden. Dies fördert nachhaltig die technologische Unabhängigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der brasilianischen Luftfahrtindustrie auf nationaler und internationaler Ebene. Erfahrungsaustausch zwischen Forschung und Zulieferindustrie gefördert.

Gripen F kombiniert zweites Cockpit für Schulung und Kampfeinsätze

Der zweisitzige Gripen F greift auf die modulare Architektur der Gripen E-Serie zurück und integriert ein zusätzliches, vollständig eigenständiges Cockpit. Diese Bauweise gestattet sowohl die Pilotenausbildung unter realistischen Bedingungen als auch den unmittelbaren Einsatz im Gefecht. Durch den Verzicht auf technische Abstriche bei Antrieb, Avionik und Sensorik bleibt die Flugleistung unverändert hoch. Gleichzeitig profitieren die Ausbilder von einer direkten Kommunikation mit ihren Flugschülern im gleichen Luftfahrzeug. und realitätsnahen Trainingsszenarien. umgesetzt.

Zweites Cockpit erlaubt Ausbildern direkte Beteiligung an realen Missionsübungen

Durch den Einbau eines zweiten Cockpits erhält der Ausbilder die Möglichkeit, unmittelbar bei Übungsflügen und realen Einsätzen mitzuwirken. Diese Anordnung ermöglicht authentische Trainingsszenarien unter Live-Bedingungen, in denen Instruktoren unmittelbar korrigierend eingreifen und taktische Anweisungen geben können. Gleichzeitig reduziert sich der zeitliche und organisatorische Aufwand für die Anpassung und Vorbereitung der Flugzeugkonfiguration erheblich. Die Pilotenschulung wird dadurch schneller abgeschlossen und erreicht ein höheres Ausbildungsniveau unter praxisnahen Bedingungen. Abläufe sind klar definiert.

Duale Besatzung optimiert Missionsführung reduziert Cockpitbelastung bei komplexen Hochbedrohungsoperationen

Die Anwesenheit von zwei Besatzungsmitgliedern ermöglicht eine deutlich strukturiertere Missionsführung, da Pilot und Waffensystemoffizier spezifische Aufgaben übernehmen können. Durch die Verteilung von Navigation, Kommunikation und Zielbekämpfung sinkt die individuelle Arbeitsbelastung im Cockpit erheblich. In besonders komplexen und stark bedrohten Szenarien erlaubt die geteilte Verantwortung eine bessere Koordination der Sensoren und Waffensysteme. Gleichzeitig verbessert sich der Situationsüberblick, wodurch strategische Entscheidungen schneller und präziser getroffen werden können und erhöht die Überlebenschancen signifikant.

Gripen F absolviert dediziertes Flugtestprogramm in Linköping vor Übergabe

Bevor der Gripen F endgültig an die Brazilian Air Force übergeben wird, absolviert er im Saab Flight Test Centre in Linköping ein umfassendes und speziell auf dieses Modell abgestimmtes Flugtestprogramm. Laut dem im Jahr 2014 geschlossenen Vertrag umfasst die Gesamtbestellung 36 Kampfjets, davon 28 einsitzige Gripen E und acht zweisitzige Gripen F. Bislang konnten bereits elf der vereinbarten Flugzeuge an den Kunden ausgeliefert werden. Dieser Prozess sichert höchste Qualitätsstandards ab.

Saab erhält Bestellungen aus Thailand und Kolumbien für Gripen-F

Saab verzeichnet neben dem brasilianischen Auftrag bereits Bestellungen für die zweisitzige Gripen-F-Variante aus Thailand und Kolumbien. Diese internationalen Anschaffungen demonstrieren eindrücklich die Bedeutung eines modularen Mehrzwecksystems, das anspruchsvolle Pilotentrainings mit vollgültigen Einsatzfähigkeiten kombiniert. Die Integration von Ausbildung und Kampfeinsätzen in einem einheitlichen Flugzeugkonzept bietet höchste Effizienz und Flexibilität. Das weltweite Interesse bestätigt Saabs Strategie, Technologie-Transfer und kosteneffiziente Lösungen für moderne Luftstreitkräfte zu liefern. Betreiber genießen standardisierte Wartungsabläufe sowie optimierte Trainingszyklen.

Der zweisitzige Saab Gripen F baut auf der Technologie und Leistungsfähigkeit der E-Serie auf und vereint realitätsnahe Ausbildungsfunktionen mit sofort erhältlicher Kampftauglichkeit in einem Flugzeug. Dank enger Kooperation mit brasilianischen Industriepartnern und einem umfassenden Programm zum Technologietransfer entstanden neue Kompetenzen vor Ort. Ein optimiertes Ausbildungsdesign, das Praxis und Theorie im Cockpit kombiniert, beschleunigt die Pilotenschulung und verbessert nachhaltig die operative Einsatzleistung moderner Luftstreitkräfte weltweit unter realen Einsatzbedingungen zu hohen Sicherheitsstandards.