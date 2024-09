Konjunktureller Abwärtstrend im Rhein-Kreis Neuss

Das Mittelstandsbarometer zeigt, dass sich die regionale Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss Mitte 2024 in einem leichten konjunkturellen Abwärtstrend befindet. Im Vergleich zur Umfrage aus dem Sommer 2023 hat sich die Stimmungslage der mittelständischen Wirtschaft weiter verschlechtert. Trotzdem bleibt das Geschäftsklima überdurchschnittlich, da es durch ein positives Auftrags- und leicht verbessertes Personalklima unterstützt wird. Allerdings sind die Trends beim Geschäftsklima-Index auf kommunaler Ebene und bei den Hauptwirtschaftszweigen uneinheitlich.



Positive Konjunkturlage im Rhein-Kreis Neuss trotz Rückgängen

Trotz einiger Rückgänge in den Teilindikatoren zeigt das Auftragsklima im Rhein-Kreis Neuss eine positive Konjunkturlage. Mit einem Wert von 160 Punkten bleibt es überdurchschnittlich gut, obwohl es um 7 Punkte gesunken ist. Das Umsatzklima hingegen verzeichnet einen spürbaren Rückgang um 5 Punkte auf 132 Punkte. Das Ertragsklima bleibt konstant bei 124 Punkten und das regionale Personalklima wächst leicht um 2 Punkte auf 105 Punkte. Trotz einiger Verschlechterungen bleibt das Geschäftsklima insgesamt überdurchschnittlich gut, gestützt durch positive Bewertungen der Auftragslage und der erwarteten Auftragsentwicklung.

Uneinheitlicher konjunktureller Abwärtstrend in acht Kommunen des Rhein-Kreis Neuss

Die konjunkturelle Entwicklung in den acht Kommunen des Rhein-Kreis Neuss ist nicht einheitlich. Während Dormagen, Jüchen und Rommerskirchen teilweise starke Zuwächse verzeichnen, zeigen Neuss und Korschenbroich deutliche Rückgänge im Geschäftsklima. Auch Kaarst und Grevenbroich verlieren Punkte im Geschäftsklima-Index, während Meerbusch ihr überdurchschnittliches Niveau halten kann.

Der konjunkturelle Abwärtstrend wirkt sich unterschiedlich auf die Hauptwirtschaftszweige aus. Während die Hälfte der untersuchten Branchensegmente im Geschäftsklima-Index Punkte verliert, sind besonders im Verarbeitenden Gewerbe und im Handel deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Der Bausektor dagegen konnte seinen Einbruch aus dem Vorjahr kompensieren und als einziger Wirtschaftszweig Punkte gewinnen. Der Dienstleistungssektor hingegen verzeichnet nur geringe Verluste im Indexpunktwert.

Investitionsbereitschaft im Rhein-Kreis Neuss übertrifft Bundeswert

Trotz des bevorstehenden Strukturwandels steigt die Investitionsbereitschaft der regionalen Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt liegt sie erstmals wieder über dem aktuellen Wert und setzt damit ein positives Signal. Obwohl die wirtschaftlichen Herausforderungen und schwachen Rahmenbedingungen bundesweit die Investitionsbereitschaft dämpfen, zeigen die Unternehmen in der Region eine zunehmende Neigung zu Investitionen. Damit nähern sie sich ihrem bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2019 an.

Sparkasse Neuss fördert Investitionen und unterstützt den Mittelstand

Die regionale Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss setzt auf eine hohe Investitionsbereitschaft der Unternehmen, um die Zukunftssicherheit der Region zu gewährleisten. Die Sparkasse Neuss trägt aktiv zur Förderung von Investitionen bei und bietet maßgeschneiderte Lösungen für den Mittelstand an. Dominikus Penners, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuss, betont die Bedeutung von Investitionen für die Schaffung guter Voraussetzungen, zukunftssicherer Arbeitsplätze und einer hohen Lebensqualität vor Ort. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, investiert die Sparkasse zudem in eine umfassende Modernisierung ihrer Standorte.

Mittelstandsbarometer Rhein-Kreis Neuss: Der „Puls“ der Wirtschaft

Das Mittelstandsbarometer Rhein-Kreis Neuss ist eine gemeinsame Initiative von Creditreform Düsseldorf. Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss, der Sparkasse Neuss und der IHK Mittlerer Niederrhein. Es hat zum Ziel, den aktuellen Stand der mittelständischen Wirtschaft in der Region zu erfassen und zu bewerten. Neben der Erfassung der Geschäftssituation und der Zukunftsprognosen der Unternehmen werden auch Themen wie Investitionsverhalten, Zahlungsverhalten und die Auswirkungen des Strukturwandels abgefragt. Die Ergebnisse der Umfrage werden regelmäßig der Öffentlichkeit präsentiert, um Transparenz und Informationsfluss zu gewährleisten.

Gute wirtschaftliche Bedingungen trotz konjunkturellem Abwärtstrend im Rhein-Kreis Neuss

Im Rhein-Kreis Neuss herrschen trotz eines leichten konjunkturellen Abwärtstrends weiterhin günstige wirtschaftliche Bedingungen für Unternehmen. Das positive Auftragsklima und die gestiegene Investitionsbereitschaft deuten auf eine stabile Wirtschaftslage hin. Allerdings sind die Trends auf kommunaler Ebene und in den Hauptwirtschaftszweigen uneinheitlich, was neue Herausforderungen mit sich bringt. Die Sparkasse Neuss beteiligt sich aktiv an der Förderung von Investitionen und modernisiert ihre Standorte, um den Mittelstand und die Zukunftssicherheit der Region zu unterstützen.