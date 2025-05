Nabtesco: Der führende Experte für Präzisionsgetriebe auf der automatica 2025

Die Firma Nabtesco ist ein weltweit führender Spezialist für Präzisionsgetriebe und bietet innovative Antriebslösungen mit höchster Präzision, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Auf der automatica in München präsentiert Nabtesco vom 24. bis 27. Juni 2025 sein umfangreiches Produkt- und Lösungsportfolio für die Robotik und Automation. Besucher haben die einzigartige Gelegenheit, die neuesten Innovationen zu entdecken, sich umfassend über die Vorteile der verschiedenen Technologien zu informieren und individuelle Beratung von Experten zu erhalten. Nabtesco setzt neue Maßstäbe in der Branche und ist ein verlässlicher Partner für innovative Antriebslösungen.



Nabtesco Precision Europe: Die perfekte Lösung für jede Anwendung

Nabtesco Precision Europe bietet ein umfangreiches Produktportfolio an Präzisionsgetrieben, das für jede Anwendung, Achse oder Umgebung geeignet ist. Mit einem beeindruckenden Drehmomentspektrum von 7 bis 70.000 Nm setzt das Unternehmen neue Maßstäbe am Markt. Dank einer durchdachten Getriebestrategie und optimal aufeinander abgestimmten Systemen können Kunden von einer hohen Leistungsfähigkeit profitieren. Besucher der automatica 2025 in München haben die Möglichkeit, das breite Angebot kennenzulernen und sich über die Vorteile der unterschiedlichen Technologien informieren zu lassen.

Nabtesco Precision Europe präsentiert vielfältige Präzisionsgetriebe auf Messe

Auf der automatica präsentiert Nabtesco Precision Europe auf beeindruckende Weise die Vielfalt der Präzisionsgetriebe. Vom kleinsten spielfreien Wellgetriebe bis hin zu robusten Zykloidgetrieben bietet das Unternehmen eine breite Palette an Lösungen. Besonders interessant sind die effizienten Drehtische und digitalen Getriebe, die innovative Einsatzmöglichkeiten ermöglichen. Zudem werden kompakte Antriebssysteme für die mobile Robotik und mechatronische Systemlösungen vorgestellt. Ein absolutes Highlight sind das Exoskelett auf Basis von Wellgetrieben sowie zwei innovative Roboterapplikationen, die die Expertise von Nabtesco Precision Europe eindrucksvoll unterstreichen.

Höchste Präzision und Performance: Das Dream Team der Getriebetechnologien

Die Kombination aus Zykloid- und Wellgetrieben ist ein unschlagbares Duo, wenn es um Präzision, Drehmomentkapazität und Drehmomentdichte geht. Die Steifigkeit der Zykloidgetriebe ermöglicht den Einsatz bei hohen Drehmomenten, während die spielfreien Wellgetriebe ihre Stärken im unteren Drehmomentbereich ausspielen. Durch die geschickte Kombination beider Technologien wird eine beeindruckende Leistung erzielt. Größere Achsen profitieren von den Zykloidgetrieben, während kleinere Achsen von den Wellgetrieben optimal unterstützt werden. Die bestmögliche Präzision wird somit gewährleistet.

Leistungsstarke Getriebe- und Antriebslösungen für wettbewerbsfähige Fertigungsprozesse

Die Getriebe- und Antriebslösungen von Nabtesco sind aufgrund ihrer maximalen Performance, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Schlüssel für effiziente Fertigungsprozesse in verschiedenen Branchen. Ob in der Robotik, im Werkzeugmaschinenbau, in der Medizintechnik, Logistik oder Mobilität – die Präzisionsgetriebe von Nabtesco haben sich weltweit bewährt. Mit einer beeindruckenden Anzahl von über 13 Millionen im Einsatz befindlichen Getriebesystemen und einer Reklamationsrate von nur 0,01% gewährleisten sie exakte Bewegungen und präzises Positionieren. Dadurch ermöglichen sie signifikante Kostenreduzierungen und Leistungssteigerungen.

Nabtesco Precision Europe: Rundum-sorglos-Betreuung für Kunden von Getrieben und Antrieben

Nabtesco Precision Europe zeichnet sich durch ein hohes Service-Level aus, das Kunden bei allen Fragen rund um Getriebe und Antrieb unterstützt. Das Unternehmen bietet eine umfassende Betreuung von der Beratung über die Auswahl und Auslegung bis hin zur Fertigung und Wartung. Dadurch können Kunden sich voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und haben die Gewissheit, dass alle Belange rund um Getriebe und Antrieb professionell abgedeckt werden.

Nabtesco auf der automatica 2025: Entdecken Sie innovative Antriebslösungen!

Besuchen Sie vom 24. bis 27. Juni 2025 den Stand von Nabtesco auf der automatica in München. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Präzisionsgetriebe und erfahren Sie mehr über die neuesten innovativen Antriebslösungen. Treffen Sie die Maskottchen Nabby und Tessy persönlich und nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit Experten auszutauschen. Nabtesco ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und höchste Präzision. Seien Sie dabei und erleben Sie die Power der Zukunft!