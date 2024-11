Auszubildende der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH für herausragende Leistungen geehrt

Die herausragenden Leistungen von vier Auszubildenden der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH aus Waldkraiburg wurden von der Industriegemeinschaft Waldkraiburg und Aschau am Inn (IGW) in den Abschlussprüfungen gewürdigt. Die Auszeichnung wurde in Anwesenheit der Ausbilderinnen und Ausbilder sowie der Personalleiterin Rita Buchner verliehen. Die Industriegemeinschaft setzt sich aktiv für die Belange der ortsansässigen Unternehmen ein und fördert die Zusammenarbeit zwischen ihnen. Die Tatsache, dass alle vier Ausgezeichneten sich entschieden haben, nach ihrer Ausbildung weiterhin für NETZSCH zu arbeiten, unterstreicht die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber.



Ausgezeichnete Auszubildende beweisen Qualität der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH-Ausbildung

Die Auszeichnung der Auszubildenden der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH für ihre herausragenden Leistungen bestätigt die hohe Qualität der Ausbildung im Unternehmen. Die Anerkennung durch die Industriegemeinschaft Waldkraiburg und Aschau würdigt nicht nur die individuellen Erfolge der Auszubildenden, sondern auch die exzellente Arbeit der Ausbilderinnen und Ausbilder. Durch diese Auszeichnung wird die Bedeutung einer fundierten Ausbildung und einer engen Zusammenarbeit zwischen Auszubildenden und Ausbildern hervorgehoben.

Die enge Kooperation zwischen NETZSCH und den Auszubildenden schafft optimale Bedingungen für junge Talente, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen und ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben. Die Ausbildung bei NETZSCH bietet nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern auch praxisorientierte Erfahrungen, die den Auszubildenden einen erfolgreichen Start ins Berufsleben ermöglichen.

Bei NETZSCH Pumpen & Systeme stehen den Auszubildenden eine Vielzahl von Ausbildungsberufen zur Auswahl, die ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten gerecht werden. Vom technischen Bereich mit Berufen wie Industriemechaniker und Elektroniker bis hin zu kaufmännischen Berufen wie Industriekaufmann/-frau bietet das Unternehmen eine breite Palette an Ausbildungsmöglichkeiten.

Die Auszeichnung der Auszubildenden der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH verdeutlicht, dass eine Ausbildung bei diesem Unternehmen nicht nur eine solide Grundlage für die berufliche Zukunft legt, sondern auch eine Plattform bietet, um sich durch außergewöhnliche Leistungen auszuzeichnen. Die Auszubildenden können ihre Fähigkeiten und ihr Engagement unter Beweis stellen und werden für ihre Erfolge entsprechend belohnt.

Die Auszeichnung der Auszubildenden der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH verdeutlicht die hohe Qualität der Ausbildung und die enge Zusammenarbeit zwischen Ausbildern und Auszubildenden. Durch diese Zusammenarbeit können junge Talente ihr volles Potenzial entfalten und sich erfolgreich im Berufsleben etablieren. Die Ausbildung bei NETZSCH bietet nicht nur umfangreiches Fachwissen, sondern auch zahlreiche Karrieremöglichkeiten und die Chance, sich durch herausragende Leistungen auszuzeichnen.

Die Anerkennung der herausragenden Leistungen der Auszubildenden der NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH verdeutlicht die hervorragende Ausbildung, die das Unternehmen bietet. Die enge Zusammenarbeit zwischen Ausbildern und Auszubildenden ermöglicht es den jungen Talenten, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und in ihrer Karriere erfolgreich zu sein. NETZSCH bietet eine breite Palette an Ausbildungsberufen, die individuellen Interessen und Fähigkeiten gerecht werden. Die Anerkennung, die die Auszubildenden erhalten, zeigt, dass eine Ausbildung bei NETZSCH nicht nur eine solide Grundlage für die zukünftige Karriere bietet, sondern auch außergewöhnliche Leistungen belohnt.