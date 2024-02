Effiziente und sichere Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Gefahrgut-Lagerhalle

Die Schmitt Logistik GmbH hat in ihrer neuen Gefahrgut-Lagerhalle in Schwäbisch-Hall eine verfahrbare Palettenregalanlage der BITO-Lagertechnik installiert. Diese innovative Lösung ermöglicht eine sichere Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien und Zellmodulen für Kunden aus der Automotive-Branche. Durch die Einhaltung strenger Brandschutzvorschriften und die optimale Nutzung der Lagerfläche setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Effizienz.



Schmitt Logistik investiert in neue Gefahrstofflagerhalle in Schwäbisch-Hall

Die Schmitt Logistik GmbH, ein Teil der Schmitt Gruppe, hat sich auf die Lagerung von Automobilbatterien spezialisiert und ist kontinuierlich gewachsen. Um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, wurde eine neue Gefahrstofflagerhalle in Schwäbisch-Hall errichtet. Das mittelständische Familienunternehmen legt großen Wert auf nachhaltiges und innovatives Handeln und bietet sämtliche logistische Dienstleistungen sowie Speditionsleistungen an. Mit dem Bau der neuen Halle kann die Schmitt Logistik GmbH ihre Kapazitäten erweitern und den wachsenden Bedarf an Lagermöglichkeiten für Automobilbatterien decken.

Schmitt Logistik setzt auf effektive und nachhaltige Bauweise

Bei der Planung und Bau der neuen Logistikhalle hat die Schmitt Logistik GmbH besonderen Wert auf eine effektive und nachhaltige Bauweise gelegt. Die Halle wurde als Effizienz-Gebäude 55 konzipiert und mit einer umweltschonenden Pelletheizung sowie einer 700 kWp-Photovoltaikanlage ausgestattet. Auch bei der Lagerausstattung standen Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus. Das Hauptziel war es, ausreichend Lagerplatz für die sichere Einlagerung von Lithium-Akku-Batterien zu schaffen und gleichzeitig Flexibilität für zukünftige Veränderungen im Automotive-Markt zu ermöglichen.

Effiziente Lagerlösung für Gefahrgut: Verfahrbare Palettenregale von BITO-Lagertechnik

Die Schmitt Logistik GmbH hat sich für das verfahrbare Palettenregalsystem von BITO-Lagertechnik als Lagerlösung für den Gefahrgutlagerbereich entschieden. Die langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen hat dazu beigetragen, dass die verfahrbaren Palettenregale alle Anforderungen erfüllen, die Schmitt Logistik an die Lagerung von Gefahrgut stellt.

Die verfahrbaren Palettenregale in der neuen Logistikhalle ermöglichen eine optimale Nutzung der Lagerfläche. Durch die Schaffung von zwei Lagerblocks, die durch ein feststehendes Doppel-Palettenregal voneinander abgegrenzt sind, wird der verfügbare Platz effizient genutzt. Die breiten Gänge zwischen den Regalen ermöglichen die einfache Verschiebung der Verfahrwagen und erleichtern somit die Ein- und Auslagerung der Batterien. Die Regale sind vielseitig einsetzbar und bieten Platz für bis zu 12.500 Lagerplätze.

Verfahrbare Palettenregale bieten sichere Lagerung für Lithium-Ionen-Batterien

Die verfahrbaren Palettenregale von BITO-Lagertechnik erfüllen sämtliche Anforderungen für die sichere Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Die gesamte Logistikfläche der Halle ist mit Sprinkleranlagen ausgestattet und vollflächig gesprinklert, um im Falle eines Brandes schnell reagieren zu können. Zusätzlich wurden alle Ebenen der Regalanlage mit Gitterrosten und Wärmestaublechen kombiniert, um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden. Schmitt Logistik legt großen Wert auf maximale Sicherheit und lagert die Batterien in verschiedenen Größen und auf unterschiedlichen Ladungsträgern ein.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit BITO-Lagertechnik ermöglicht effiziente Lagerlösung

Die Zusammenarbeit mit BITO-Lagertechnik war für die Schmitt Logistik GmbH äußerst erfolgreich. Dank der zuverlässigen BITO-Lösung konnten die Güter pünktlich an die Kunden geliefert werden. Die hochmoderne Verschieberegalanlage von BITO-Lagertechnik sparte nicht nur Platz, sondern erfüllte auch die strengen Auflagen für die Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Der Support von BITO-Lagertechnik war während des gesamten Projekts gewährleistet, was zur erfolgreichen Umsetzung des Projekts beitrug.

Die verfahrbaren Palettenregale von BITO-Lagertechnik ermöglichen der Schmitt Logistik GmbH eine effiziente und sichere Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. Durch die flexible Anpassung der Regale an verschiedene Ladungsträger und die optimale Ausnutzung der Lagerfläche können große Mengen an Batterien sicher und platzsparend gelagert werden. Die Einhaltung der strengen Brandschutzauflagen gewährleistet maximale Sicherheit. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit BITO-Lagertechnik hat dazu beigetragen, dass das Projekt innerhalb von nur 427 Tagen erfolgreich abgeschlossen werden konnte.