Nomagic sichert sich 44 Millionen US-Dollar für Expansion

Nomagic hat erfolgreich eine Investitionsrunde abgeschlossen, bei der die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) einen Betrag von 44 Millionen US-Dollar investiert hat. Unterstützt von den bestehenden Investoren Khosla Ventures und Almaz Capital plant das Unternehmen, seine Aktivitäten in ganz Europa auszubauen und innovative KI-gesteuerte Robotiklösungen anzubieten, um die Effizienz in der Logistikbranche zu steigern.



Nomagic erhält 44 Millionen US-Dollar für KI- und Robotik-Technologie

Die Investition ermöglicht es Nomagic, seine KI- und Robotik-Technologie in den nächsten zwei Jahren weiter zu entwickeln, um den steigenden Bedarf an Automatisierungslösungen in der Logistikbranche zu erfüllen. Das Unternehmen plant, die Anzahl der Projekte mit mehr als 10 Robotern zu erhöhen, um den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Nomagic strebt an, der bevorzugte Partner für Einzelhändler, E-Commerce-Distributoren und 3PLs zu sein, die nach umfangreichen Robotersystemen suchen.

Nomagic hat erhebliche Erfolge mit namhaften Kunden aus verschiedenen Branchen erzielt, darunter Apo.com, Arvato, Asos, BRACK.CH, Fiege, Komplett.no und Vetlog.one. Diese Kunden bestätigen die Fähigkeit von Nomagic, skalierbare Robotiklösungen anzubieten, die nahtlos in E-Commerce- und Multichannel-Fulfillment-Prozesse integriert werden können. Im vergangenen Geschäftsjahr verzeichnete Nomagic ein beeindruckendes Wachstum von 220 Prozent bei den jährlichen wiederkehrenden Umsätzen (ARR). Für das Jahr 2025 wird eine weitere Steigerung um 200 Prozent prognostiziert. Dieses außergewöhnliche Wachstum ist ein Beweis für die technologische Exzellenz von Nomagic und die steigende Marktnachfrage nach ihren Lösungen, was zur erfolgreichen Finanzierungsrunde beigetragen hat.

Die erfolgreiche Investition ermöglicht Nomagic, seine Expansion in ganz Europa fortzusetzen und innovative KI-gesteuerte Robotiklösungen anzubieten, um die Effizienz in der Logistikbranche zu steigern und den Arbeitskräftemangel zu bewältigen. Unterstützt von Investoren kann das Unternehmen seine Lösungen skalieren und der steigenden Nachfrage nach großen Robotersystemen gerecht werden. Dies positioniert Nomagic als führenden Anbieter in der Revolution der Lagerautomatisierung und eröffnet vielversprechende Perspektiven für die Zukunft des Unternehmens und der gesamten Robotikbranche.