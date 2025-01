Nutanix Enterprise AI ermöglicht konsistenten Betrieb von KI-Workloads

Nutanix hat sein Portfolio um Nutanix Enterprise AI erweitert, eine neue KI-Infrastrukturplattform. Sie ermöglicht Unternehmen, ihre KI-Workloads effizient auf verschiedenen Kubernetes-Plattformen bereitzustellen, sei es am Edge, im Rechenzentrum oder in der Public Cloud. Mit NAI erhalten Unternehmen ein konsistentes Betriebsmodell für ihre beschleunigten KI-Workloads, was ihnen ermöglicht, ihre Modelle und Daten in einer sicheren Umgebung zu nutzen. Gleichzeitig steigern sie ihre Kapitalrendite.



Nutanix Enterprise AI: Konsistentes Multicloud-Betriebsmodell für KI-Sprachmodelle

Nutanix Enterprise AI bietet Unternehmen eine zuverlässige und skalierbare Lösung zur Bereitstellung großer Sprachmodelle in einer sicheren Multicloud-Umgebung. Die Plattform optimiert die Leistung der KI-Basismodelle mit Hilfe von NVIDIA NIM und ermöglicht es Unternehmen, Inferencing-Endpunkte innerhalb weniger Minuten einzurichten. Nutanix Enterprise AI ist kompatibel mit führenden Kubernetes-Plattformen wie AWS EKS, Azure AKS und Google GKE und bietet somit eine flexible und vielseitige Lösung für KI-Workloads.

Budgetplanung leicht gemacht: Transparentes Preismodell für Unternehmen

Nutanix Enterprise AI stellt Unternehmen ein transparentes Preismodell zur Verfügung, das auf den tatsächlichen Infrastrukturressourcen basiert. Dies ermöglicht es Unternehmen, ihre Budgets präzise zu planen und verlässliche Kosteneinschätzungen für ihre GenAI-Investitionen zu erhalten. Im Gegensatz zu nutzungs- oder Token-abhängigen Preismodellen bietet Nutanix Unternehmen eine hohe Rendite, da sie nur für die tatsächlich genutzten Ressourcen bezahlen müssen.

Nutanix Enterprise AI: KI-Kompetenzen ausgleichen und KI-Managern helfen

Nutanix Enterprise AI hilft Unternehmen, ihre KI-Fähigkeiten zu verbessern, indem es fehlende Kompetenzen ausgleicht. Die Plattform bietet IT-Administratoren Einfachheit und Wahlfreiheit, um zu KI-Managern zu werden. Sie beseitigt Hürden beim Aufbau einer KI-fähigen Plattform und ermöglicht eine einfache Bereitstellung und Testung von LLM-Inferencing-Endpunkten. Darüber hinaus gewährleistet die Plattform eine sichere Nutzung von Modellen und Daten, um Datenschutz- und Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Nutanix Enterprise AI: GenAI-Workloads mit höchster Resilienz und Sicherheit

Nutanix Enterprise AI ermöglicht es Unternehmen, ihre GenAI-Workloads mit der gleichen Zuverlässigkeit und Sicherheit wie bei geschäftskritischen Anwendungen auszustatten. Die Plattform bietet eine konsistente Infrastrukturerfahrung auf Enterprise-Niveau, unabhängig davon, ob die Workloads on-premises oder in der Public Cloud ausgeführt werden. Durch die Nutzung von Nutanix Enterprise AI können Unternehmen ihre KI-Anwendungen in einer robusten und geschützten Umgebung betreiben.

Nutanix Enterprise AI: Konsistente und sichere Lösung für KI-Workloads

Nutanix Enterprise AI ermöglicht Unternehmen die einfache und sichere Bereitstellung, Skalierung und Verwaltung von KI-Workloads. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kenntnisse im Bereich Künstliche Intelligenz zu erweitern und gleichzeitig Hürden beim Aufbau einer KI-fähigen Infrastruktur zu überwinden. Durch die Nutzung von Nutanix Enterprise AI können Unternehmen ihre GenAI-Workloads mit einer stabilen und leistungsstarken Infrastruktur ausstatten und gleichzeitig Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicherheit ausräumen.