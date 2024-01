Fraunhofer-Institut erhält Akkreditierung für weltweit erstes omlox-Prüflabor

Das Fraunhofer-Institut in Lemgo hat im November 2023 das weltweit erste omlox-Prüflabor akkreditiert bekommen. Diese Akkreditierung ist ein bedeutender Meilenstein für die technologische Weiterentwicklung des Standards. omlox ermöglicht eine herstellerunabhängige Bereitstellung von Lokalisierungsinformationen in Produktionsumgebungen. Unternehmen können mit verschiedenen Lokalisierungstechnologien wie Ultrabreitbandfunk (UWB), 5G, RFID, QR-Codes oder GPS in einem omlox-System zusammenarbeiten. Die Akkreditierung durch die PROFIBUS Nutzerorganisation bestätigt, dass Lemgo alle Voraussetzungen erfüllt, um eine omlox-Komponente auf Konformität zum Standard zu überprüfen.



omlox revolutioniert die Lokalisierung in Industrie und Logistik

Omlox ermöglicht eine präzise Lokalisierung und Verfolgung von Produkten, Werkzeugen, Aufträgen, Fahrzeugen und Personen in Echtzeit, was zu einer verbesserten Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette führt. Unternehmen können das Inventarmanagement erleichtern, die Sicherheit von Mitarbeitern erhöhen und effiziente Produktionsabläufe gewährleisten.

Mit omlox haben Unternehmen die Möglichkeit, mithilfe verschiedener Lokalisierungstechnologien wie Ultrabreitbandfunk (UWB), 5G, RFID, QR-Codes oder GPS ihre Produkte, Werkzeuge, Aufträge, Fahrzeuge und sogar Personen zu tracken. Dabei werden alle Datenschutzbestimmungen gemäß der DSGVO eingehalten. Diese Lösung schafft eine hohe Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vereinfacht das Inventarmanagement und trägt zur Verbesserung der Sicherheit der Mitarbeiter bei Durch die Integration von omlox in Produktions- und Logistikprozesse können Unternehmen den Papierverbrauch und -kosten reduzieren, indem sie eine effiziente automatische Buchung und Dokumentation von Prozessfortschritten ermöglichen Durch die Kombination von Positionsdaten ermöglicht der omlox Hub Unternehmen, ihre Maschinen in industriellen Umgebungen präzise zu steuern und effektive Wartungsmaßnahmen durchzuführen. Dies führt zu optimierten Produktionsabläufen, minimierten Ausfallzeiten und gesteigerter Gesamteffizienz Durch die präzise Lokalisierung und Koordination von Fahrzeugen und Robotern ermöglicht omlox eine nahtlose Integration autonomer Transportlösungen in der Industrie 4.0. Dadurch werden Materialflüsse optimiert, der Ressourcenverbrauch reduziert und die Effizienz der Produktionsprozesse gesteigert Mit omlox können Unternehmen sicherheitsrelevante Anwendungen in der Prozessindustrie effektiv umsetzen. Durch die präzise Lokalisierung von Mitarbeitern können potenzielle Gefahren schnell erkannt und darauf reagiert werden, um die Sicherheit der Arbeitsumgebung zu erhöhen

Das weltweit erste Prüflabor am Fraunhofer-Institut in Lemgo führt umfangreiche Tests zur Konformität von omlox-Komponenten durch, um eine hohe Systemqualität und Nutzbarkeit für Anwender zu gewährleisten. Die Zertifizierung dieser Komponenten bestätigt ihre Konformität zum omlox-Standard und ermöglicht es Unternehmen, sicherzustellen, dass sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Lokalisierungsinformationen erhalten.

Das Fraunhofer-Institut in Lemgo engagiert sich nicht nur in der Akkreditierung von omlox, sondern treibt auch aktiv die Forschung im Bereich der Lokalisierung voran. Dabei liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung des omlox-Standards sowie der Erforschung neuer Ansätze wie Anwendungen mit funktionaler Sicherheit und der Lokalisierung von Personen und Assets mithilfe von Videosystemen und Sensordecken. Das Institut ist bestrebt, neue Erkenntnisse und Lösungen auf dem Gebiet der Lokalisierungstechnologien zu gewinnen.

Das omlox-Partner-Netzwerk, bestehend aus namhaften Unternehmen wie Trumpf, Flowcate, SynchronicIT, AWS, T-Systems, Sick AG, Pepperl+Fuchs und Siemens AG, spielt eine entscheidende Rolle bei der Vorantreibung der Entwicklung und Verbreitung des omlox-Standards. Durch die enge Zusammenarbeit mit diesen führenden Unternehmen ist das Fraunhofer-Institut in Lemgo stolz darauf, einen Beitrag zur Stärkung der Technologiestandorte Deutschland und Europa zu leisten.

Die Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut in Lemgo sind begeistert von der Akkreditierung des omlox-Prüflabors und sehen in diesem Meilenstein einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Etablierung des Standards für die Lokalisierung in der Industrie. Sie sind davon überzeugt, dass omlox die lang ersehnte Lösung für eine herstellerunabhängige Bereitstellung von Lokalisierungsinformationen ist und freuen sich darauf, ihre Expertise einzubringen, um den Markterfolg von omlox voranzutreiben. Die Forschungsarbeit am Institut konzentriert sich auf die Weiterentwicklung des Standards und die Erforschung neuer Prüf- und Schnittstellenkonzepte, um die Effizienz in der Produktion weiter zu steigern.