Elektroprüfungen zur Steigerung der Betriebssicherheit und Kostenersparnis

Die Sicherheit elektrischer Betriebssysteme in Unternehmen hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Aufgrund der steigenden Anzahl an elektrischen Geräten und den damit verbundenen Risiken sind verschärfte gesetzliche Regelungen und regelmäßige Sicherheitsprüfungen unerlässlich. Die OMS Prüfservice GmbH hat sich auf diesen Bereich spezialisiert und bietet innovative Produkte und Dienstleistungen an, die dazu beitragen, die Sicherheit und Gesundheit in der Gesellschaft zu gewährleisten und ein stabiles Umfeld für Unternehmen zu schaffen.



Erhöhte Sicherheit und Kostenersparnis durch regelmäßige Elektroprüfungen

Regelmäßige Elektroprüfungen sind unerlässlich, um die Sicherheit in Betrieben zu gewährleisten. Durch diese Prüfungen können anfällige und defekte Geräte identifiziert und ausgetauscht werden, um einen reibungslosen Arbeits- und Produktionsablauf zu gewährleisten. OMS bietet Lösungen, mit denen Unternehmen diese Risiken minimieren und gleichzeitig Kosten einsparen können. Durch die rechtzeitige Erkennung von Defekten können unnötiger Stromverbrauch vermieden und die Effizienz gesteigert werden.

Effiziente Kontrolle und Dokumentation für mehr Sicherheit und Kostenersparnis

Durch das innovative Betreiberportal Inspektra können Unternehmen von OMS eine umfassende Projektübersicht erhalten. Das Portal bietet digitale Protokolle und Dokumentationen, die eine effiziente und transparente Verwaltung ermöglichen. Zudem steht ein integriertes Tool zur Erstellung von digitalen Gefährdungsbeurteilungen zur Verfügung. Durch die Ermittlung und Überwachung von Prüffristen können Unternehmen sicherstellen, dass alle Sicherheitsprüfungen rechtzeitig durchgeführt werden. Die langfristige Dokumentation der Prüfergebnisse ermöglicht eine Verlängerung der Prüffristen, was zu einer erheblichen Reduzierung des Prüfaufwands und der Kosten führt.

Nachhaltige und umweltfreundliche Prüfungen mit elektrischen Fahrzeugen

Die Mitarbeiter der OMS Prüfservice legen jedes Jahr mehrere Millionen Kilometer zurück, um die Betriebssicherheit bei ihren Kunden vor Ort zu verbessern. Eine Besonderheit ist dabei der Einsatz von voll elektrischen Fahrzeugen, die eine nachhaltige und umweltfreundliche Transportlösung bieten. Für die effiziente Durchführung der Prüfungen nutzt OMS eine eigens entwickelte Prüf-App und speziell abgestimmte Prüfgeräte. Dadurch wird der Betriebsablauf kaum gestört und die investierte Zeit für die Prüfung optimal genutzt.

Effiziente und kostensparende Prüfungen durch Self-Testing Lösungen von OMS

Unternehmen haben mit den Self-Testing Lösungen von OMS die Möglichkeit, einen Teil der Prüfungen in Eigenregie durchzuführen. Durch das Gesamtpaket aus Soft- und Hardware können neu in Betrieb genommene Geräte ohne zusätzlichen Aufwand in die Prüfintervalle integriert werden. Dies führt zu einer Steigerung der Effizienz und Einsparung von Fahrzeiten, da keine externen Prüfungen mehr erforderlich sind.

Sicherheit gewährleisten: Verbindliche Vorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Die Vorschrift DGUV V3 ist eine verbindliche Richtlinie, die Unternehmen dazu verpflichtet, sicherheitsrelevante Maßnahmen für elektrische Anlagen und Betriebsmittel umzusetzen. Unternehmen, die diese Pflichten nicht erfüllen, setzen sich ernsten Konsequenzen aus, wie dem Verlust des Versicherungsschutzes. Daher ist es unerlässlich, auf zuverlässige und zukunftsfähige Lösungen wie die von OMS Prüfservice zu setzen, um die Anforderungen der Vorschrift zu erfüllen und die Sicherheit im Betrieb zu gewährleisten.

Effiziente Lösungen für mehr Betriebssicherheit und Kostenersparnis

Die OMS Prüfservice GmbH unterstützt Unternehmen dabei, Arbeitsunfälle und Ausfälle durch regelmäßige Prüfungen und Identifikation defekter Geräte zu vermeiden. Mit innovativen Lösungen werden die elektrische Betriebssicherheit erhöht und gleichzeitig Kosten eingespart. Durch eine umfassende Kontrolle und Effizienzsteigerung mithilfe des Betreiberportals Inspektra und der Self-Testing Lösungen können Unternehmen langfristig erfolgreich sein und den Anforderungen der Vorschrift DGUV V3 gerecht werden.

