Das Produktsortiment der OKW Gehäusesysteme GmbH umfasst eine Vielzahl an Tragarmsystemen, die speziell für die flexible Positionierung von medizinischen Geräten und Monitoren in der Medizintechnik entwickelt wurden. Diese Systeme sind unverzichtbar sowohl im Patientenmonitoring als auch in Operationssälen und Intensivstationen. Das CARRYTEC Modell zeichnet sich durch seinen funktionalen Griff und die großflächigen nutzbaren Flächen aus, was eine schnelle Ausrichtung und Positionierung der Sicht- und Bedienfläche ermöglicht.



Flexibilität und Schutz: Multifunktionale Gehäusesysteme für die Medizintechnik

Das INTERFACE-TERMINAL ist ein vielseitiges Elektronikgehäuse, das sich durch seine zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten auszeichnet. Es ermöglicht die flexible Integration von verschiedenen Funktionen und Komponenten und bietet somit maximale Anpassungsfähigkeit an individuelle Anforderungen. Das Aluminium-Profilgehäuse SMART-TERMINAL hingegen überzeugt durch seine besonders robuste Bauweise und schützt Displays, Folientastaturen und Bedienelemente zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Die Wahl des passenden Gehäuses sollte daher immer auf Basis der spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten getroffen werden.

