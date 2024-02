PEAK-System Technik präsentiert hochmodernes Sensormodul mit CAN-FD-Konnektivität

Das PCAN-GPS FD von PEAK-System Technik ist ein hochmodernes Sensormodul, das speziell für die präzise Erfassung von Positions-, Orientierungs- und Beschleunigungsdaten entwickelt wurde. Mit dem integrierten Satellitenempfänger u-blox MAX-M10S können Positionen mit einer Genauigkeit von bis zu 1,5 Metern bestimmt werden. Das Modul unterstützt die gängigen Navigationssysteme GPS, Galileo, BeiDou und GLONASS und liefert zuverlässige Daten für Orientierungs- und Beschleunigungsanalysen dank des Magnetometers, Beschleunigungsmessers und Gyroskops von STMicroelectronics. Die CAN-Schnittstelle ermöglicht eine nahtlose Übertragung der Sensordaten im CAN- und CAN-FD-Standard.



Flexibel programmierbarer Mikrocontroller für Sensordatenverarbeitung und -übertragung

Der integrierte Arm Cortex-M4 Mikrocontroller im PCAN-GPS FD ermöglicht eine flexible Programmierung der Sensordatenverarbeitung und -übertragung. Mit dem benutzerfreundlichen Entwicklungspaket von PEAK-System können Entwickler leicht auf die Programmiersprachen C und C++ zugreifen und verschiedene Programmierbeispiele nutzen. Dadurch wird die Anpassung der Sensordatenverarbeitung an individuelle Anforderungen ermöglicht und eine nahtlose Integration in bestehende Systeme gewährleistet.

Die Firmware des PCAN-GPS FD kann problemlos über den CAN-Bus auf das Modul geladen werden. Dadurch ermöglicht das Modul eine schnelle und einfache Aktualisierung der Firmware, ohne dass es dazu ausgebaut werden muss. Zudem wird das Modul bereits mit einer vorinstallierten Standard-Firmware ausgeliefert, die automatisch alle Sensordaten periodisch auf den CAN-Bus sendet. Dies gewährleistet eine sofortige Einsatzbereitschaft des Moduls nach der Auslieferung.

Das PCAN-GPS FD von PEAK-System Technik ist eine hochmoderne Lösung für GPS-Enthusiasten und Anwender, die eine präzise Positionierung und Navigation benötigen. Durch die Verwendung von modernster Sensortechnologie, einem präzisen Satellitenempfänger und fortschrittlichen Datenübertragungsmöglichkeiten bietet dieses Sensormodul eine unschlagbare Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Es ermöglicht eine genaue Bestimmung der Position und eine sichere Navigation. Mit diesem Modul können Anwender auf verlässliche Weise ihre Ziele erreichen und sich in unbekannten Gebieten orientieren. Das PCAN-GPS FD ist eine innovative Lösung, die den Anforderungen von GPS-Enthusiasten und professionellen Anwendern gerecht wird.

Die Flexibilität des im PCAN-GPS FD integrierten Mikrocontrollers ermöglicht eine anpassbare Programmierung der Sensordatenverarbeitung und -übertragung. Dadurch können Kunden das Modul optimal an ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen und kundenspezifische Anpassungen vornehmen. Dies erhöht die Verwendbarkeit des Moduls und ermöglicht eine präzise Positionierung und Navigation in verschiedenen Anwendungsbereichen.