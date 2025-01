Sicherheitslösung für mobile Arbeitsmaschinen – HD-TVI-Technologie im Einsatz

Das Einsatzgebiet mobiler Arbeitsmaschinen birgt hohe Gefahrenpotenziale, da es bei Kollisionen zu schweren Verletzungen oder Schäden kommen kann. Um solche Unfälle zu vermeiden, hat die Motec GmbH eine einfach zu integrierende Lösung auf Basis der HD-TVI-Technologie entwickelt. Die Personenerkennungssysteme dieser Lösung tragen dazu bei, die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen und Unfälle zu verhindern.



Gefahrenquellen bei mobilen Arbeitsmaschinen: Unfallursachen und Schutzmaßnahmen

Land- und Baumaschinen sowie Gabelstapler stellen aufgrund ihrer Größe und eingeschränkten Sichtverhältnisse eine große Gefahr am Arbeitsplatz dar. Sie sind verantwortlich für zahlreiche schwere Unfälle, bei denen es zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod kommen kann. Vor allem das Anfahren oder Einquetschen von Personen ist eine häufige Ursache für solche Vorfälle. Angesichts der steigenden Anzahl von Gabelstaplern weltweit ist der Einsatz von Assistenzsystemen unerlässlich, um die Sicherheit der Arbeitskräfte zu gewährleisten.

Effizienzsteigerung durch Unfallvermeidung: Assistenzsysteme als Lösung

Arbeitsunfälle haben nicht nur Auswirkungen auf die Sicherheit, sondern auch auf die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens. Sie können zu Arbeitsausfällen führen und zu gestiegenen Beitragszahlungen sowie Verzögerungen in der Fertigstellung von Projekten. Diese negativen Folgen können das Image des Unternehmens beeinträchtigen. Daher ist es ratsam, dass Maschinenhersteller und -betreiber ernsthaft über den Einsatz von Assistenzsystemen nachdenken, um Unfälle zu vermeiden und sowohl die Sicherheit als auch die wirtschaftliche Effizienz zu verbessern.

Effiziente Integration in bestehende Maschinen: HD-TVI-Kamerasystem von Motec

Die HD-TVI-Kameras von Motec bieten eine kosteneffiziente Lösung, die die Vorteile analoger Systeme mit der Leistung digitaler Lösungen kombiniert. Durch die einfache Integration in bestehende Maschinen, ohne das Maschinendesign zu ändern, ist kein großer Aufwand erforderlich. Die Kameras nehmen hochauflösende digitale Aufnahmen auf und konvertieren sie für die Signalübertragung in ein analoges Signal. Dadurch können bestehende Kabelbäume und Anschlagpunkte weiterhin genutzt werden, was den Ersatzteilbedarf reduziert.

Zuverlässige Personenerkennung und Hinderniserkennung mit HD-TVI-Kameras von Motec

Die HD-TVI-Kameras von Motec sind mit intelligenten Algorithmen ausgestattet, die Personen und Hindernisse zuverlässig im überwachten Bereich erkennen. Bei Erkennung sendet das System visuelle Warnungen auf dem Display und gibt akustische Alarmsignale aus. Die Distanzen für verschiedene Risikolevel können individuell angepasst werden. Bei höheren Gefahrenstufen ändert sich die Warnfarbe von gelb zu rot und die Lautstärke des Alarms wird erhöht. Nicht relevante Teile der Maschine können von der Überwachung ausgeschlossen werden, um Fehlalarme zu vermeiden.

Effektive Lösung für mehr Sicherheit in der Logistik

Die Personenerkennungssysteme von Motec sind eine effektive Lösung, um die Sicherheit in der Logistik zu verbessern. Dank der HD-TVI-Technologie können Maschinenhersteller und -betreiber die Betriebssicherheit erhöhen, ohne hohe Kosten oder Aufwand für die Integration eines digitalen Systems. Die Kamerasysteme von Motec lassen sich einfach in bestehende Maschinen integrieren und bieten zuverlässige Warnungen vor Personen und Hindernissen. Durch die Kombination von Sicherheit, Kosteneffizienz und einfacher Integration sind die Personenerkennungssysteme von Motec ideal für die Logistikbranche.