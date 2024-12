Pharmaserv und E2S Power errichten CO?-neutrale Dampferzeugungsanlage für Behringwerke

Pharmaserv und E2S Power haben gemeinsam eine Pilotanlage zur CO?-neutralen Dampferzeugung im Industriepark Behringwerke errichtet. Die innovative TWEST-Technologie ermöglicht es, überschüssigen Windstrom in einem Graphit-Wärmespeicher zu speichern und bei Bedarf als überhitzten Dampf abzugeben. Mit einer Kapazität von 6 MWh spielt dieser Wärmespeicher eine entscheidende Rolle bei der Umstellung auf erneuerbare Energien und trägt dazu bei, den Industriestandort bis 2030 klimaneutral zu betreiben.



Pharmaserv auf dem Weg zur Klimaneutralität: Innovative Pilotanlage für Dampferzeugung

Pharmaserv hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, den Industriestandort Behringwerke bis 2030 klimaneutral zu betreiben. Hierfür hat das Unternehmen einen Vertrag über den Bau eines lokalen Windparks unterzeichnet, um den Strombedarf des Standorts zu decken. Die neue Pilotanlage mit E2S Power ergänzt diesen Ansatz perfekt, da sie überschüssigen Windstrom speichert und für die industrielle Dampferzeugung nutzt.

Innovatives Energieprojekt: CO?-neutrale Dampferzeugung mit hoher Effizienz

Die Pilotanlage im Industriepark Behringwerke nutzt die TWEST-Technologie, um überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien in Form von Wärme zu speichern und bei Bedarf als Dampf abzugeben. Mit einem Wirkungsgrad von 95 Prozent stellt diese Anlage eine äußerst effiziente Lösung für die industrielle Energieversorgung dar. In der ersten Phase wird die Pilotanlage 10 Prozent des Dampfbedarfs am Standort decken und dabei überschüssigen Strom aus eigenen Photovoltaikanlagen sowie günstigen Strom aus dem Netz nutzen. Nach erfolgreichem Testbetrieb ist geplant, die Kapazität auf 50 MWh zu erweitern und den Standort komplett mit eigenem klimaneutralen Windstrom zu versorgen.

Fraunhofer IEG begleitet Projekt zur Integration nachhaltiger Technologie

Das Fraunhofer-Institut für Energieinfrastruktur und Geothermie IEG unterstützt das Projekt der CO?-neutralen Dampferzeugung im Industriepark Behringwerke durch wissenschaftliche Begleitung und Analyse. Es wird untersucht, wie die Anlage in das bestehende Energiesystem integriert werden kann und wie nachhaltig die Technologie ist. Die Expertise des Fraunhofer IEG gibt Pharmaserv die nötige Sicherheit, um fundierte Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Durch den Betrieb unter Schutzgasatmosphäre werden die Hochtemperaturspeicher aus Graphit und Aluminium vor Korrosion geschützt. Der modulare Aufbau ermöglicht eine flexible Anpassung an zukünftige Anforderungen.

Pharmaserv plant Inbetriebnahme der Pilotanlage für 2026

Die Pilotanlage zur CO?-neutralen Dampferzeugung im Industriepark Behringwerke wird voraussichtlich im Jahr 2026 in Betrieb genommen. In den nächsten zwei Jahren werden umfangreiche Tests durchgeführt, um die Technologie zu validieren. Anfang 2028 wird dann über den Vollausbau entschieden. Durch die Nutzung von Windenergie, thermischer Speicherung und innovativer Technologie stellt Pharmaserv eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für die Strom- und Dampfversorgung der Kunden am Standort Behringwerke sicher. Die Zusammenarbeit mit E2S Power zeigt, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können.

Pharmaserv und E2S Power errichten CO?-neutrale Dampfanlage für Nachhaltigkeit

Die Errichtung der Pilotanlage zur CO?-neutralen Dampferzeugung im Industriepark Behringwerke ist ein bedeutender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung. Durch diese innovative Technologie kann Pharmaserv den Industriestandort bis 2030 klimaneutral betreiben. Die Zusammenarbeit mit E2S Power und die wissenschaftliche Begleitung durch das Fraunhofer IEG zeigen das Engagement von Pharmaserv für eine nachhaltige Zukunft. Mit diesem Projekt setzt das Unternehmen ein klares Zeichen für die Energiewende und beweist, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg miteinander vereinbar sind.