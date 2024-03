Innovative Spitzenleistungen auf der LogiMAT 2024 ausgezeichnet

Die LogiMAT 2024 ist eine bedeutende Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement, auf der jedes Jahr wegweisende Produkte mit dem renommierten Preis „BESTES PRODUKT“ ausgezeichnet werden. In diesem Jahr wurden drei herausragende Innovationen präsentiert, die sowohl Wissenschaftler als auch Journalisten beeindruckt haben. Diese Produkte bieten in der Logistik zahlreiche Vorteile, darunter eine Steigerung der Produktivität, Kostenersparnis und Effizienzsteigerung.



LogiMAT 2024 zeichnet innovative Spitzenleistungen aus

Autonomer Brightpick Autopicker revolutioniert die Kommissionierung in Lagern

Der Brightpick Autopicker des slowakischen Unternehmens Brightpick. Photoneo s.r.o. ist ein innovativer Roboter in der Kategorie „Kommissionier-, Förder-, Hebe-, Lagertechnik“. Mit seiner Fähigkeit, Aufträge direkt in den Lagergängen zu kommissionieren und zu konsolidieren, ist er äußerst vielseitig einsetzbar. Von Lebensmitteln über Arzneimittel bis hin zu Elektronik und Kleidung kann er eine Vielzahl von Produkten handhaben. Dank seines patentierten Designs kann der Autopicker Lagerbehälter aus dem Regal nehmen und einzelne Artikel in Auftragsbehälter geben, was eine schnelle und effiziente Kommissionierung ermöglicht. Im Vergleich zu anderen Fulfillment-Robotern ist er nicht auf zentrale Kommissionierstationen angewiesen, was zu einer höheren Durchsatzrate führt. Darüber hinaus eignet sich der Autopicker auch für schwere oder schwer zu kommissionierende Artikel und bietet somit vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in der Logistik.

Revolutionäre Verpackungsmaschine reduziert Verpackungsvolumen und CO2-Emissionen

Die CMC CartonWrap DUO Maschine von CMC Packaging Automation ermöglicht es, formatgerechte Kartons und Umschläge entsprechend den Abmaßen der zu verpackenden Artikel herzustellen. Dies führt zu einer erheblichen Reduzierung des Verpackungsvolumens, des Kartonabfalls und der CO2-Emissionen beim Transport. Das innovative Konzept kombiniert Nachhaltigkeit und Effizienz, indem es den Verbrauch von Wellpappe um bis zu 50 % reduziert und bis zu 70 % weniger Klebstoff benötigt. Maßgeschneiderte Verpackungen bieten mehr Sicherheit beim Transport und verbessern das Kundenerlebnis. Mit Packvertizing können die individualisierten Verpackungen farbig bedruckt werden.

Logistics Reply gewinnt Preis für innovative AI-Sprachsteuerung im Warehouse Management

Das deutsche Unternehmen Logistics Reply GmbH wurde in der Kategorie „Software, Kommunikation, IT“ für die Entwicklung der ersten bidirektionalen Open AI-Sprachsteuerung für Warehouse Management Systeme LEApedia ausgezeichnet. Diese innovative Chatbot-Anwendung ermöglicht es den Benutzern, Befehle und Fragen in natürlicher Sprache zu stellen und sofort Antworten auf Prozesse, Fachterminologien und Systemkonfigurationen zu erhalten. Durch die Integration in die Cloud-native SaaS-WMS-Lösung LEA ReplyTM erleichtert LEApedia die Navigation im System und spart den Mitarbeitern Zeit bei der manuellen Suche.

Die Gewinner des renommierten Preises „BESTES PRODUKT“ auf der LogiMAT 2024 haben bahnbrechende Innovationen entwickelt, die einen signifikanten Beitrag zur Steigerung der Produktivität, zur Kosteneinsparung und zur Rationalisierung in der Logistik leisten. Der Brightpick Autopicker revolutioniert die Auftragsabwicklung in Lagergängen und ermöglicht eine effiziente Kommissionierung. Die CMC CartonWrap DUO reduziert das Verpackungsvolumen und die CO2-Emissionen beim Transport erheblich, indem sie maßgeschneiderte Kartonagen und Umschläge herstellt. Die AI-Sprachsteuerung LEApedia erleichtert die Arbeit mit Warehouse Management Systemen und bietet den Benutzern eine benutzerfreundliche und effiziente Möglichkeit, auf Prozesse und Informationen zuzugreifen. Diese innovativen Spitzenleistungen auf der LogiMAT 2024 sind repräsentativ für die zahlreichen internationalen Aussteller, die ihre Innovationen dem Fachpublikum präsentieren. Die LogiMAT bleibt somit ein internationaler Hotspot für Innovationen in der Logistikbranche.