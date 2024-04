Plasmax von KHS: Hochwirksamer Produktschutz und sortenreine Recycelbarkeit

Die innovative Beschichtungstechnologie Plasmax von KHS hat sich als wegweisend in der Getränkeindustrie etabliert. Durch die einzigartige Beschichtung werden Produkte effektiv geschützt und gleichzeitig eine vollständige Recycelbarkeit gewährleistet. PET-Flaschen können dank dieser Technologie nicht nur länger haltbar gemacht werden, sondern auch umweltfreundlich recycelt werden. Dies trägt zur Nachhaltigkeit in der Getränkeherstellung bei und ermöglicht es den Unternehmen, ihre Produkte effizient zu verpacken und gleichzeitig die Anforderungen an Produktschutz und Umweltverträglichkeit zu erfüllen.



Neue Maschinengeneration von KHS: Höhere Leistungen und Qualität

Die neueste Maschinengeneration von KHS beeindruckt mit beeindruckenden Leistungssteigerungen, verbesserten Qualitätsstandards, erhöhter Flexibilität und gesteigerter Effizienz. Die innovative Innenbeschichtung, die aus einer hauchdünnen, chemisch reinen Glasschicht besteht, schützt die Getränke vor dem Eindringen von Sauerstoff und dem Verlust von CO2, ähnlich wie bei Glasflaschen. Gleichzeitig bietet die Kunststoffflasche das geringere Gewicht und die höhere Robustheit, die mit Kunststoffflaschen einhergehen.

Die wegweisende Beschichtungstechnologie Plasmax von KHS ermöglicht eine hundertprozentige Flasche-zu-Flasche-Wiederverwertung, im Gegensatz zu anderen Barrieretechnologien. Die Innenbeschichtung ist vollständig abwaschbar und wurde von verschiedenen Institutionen und Zertifizierungsstellen bestätigt. Die Lebensmitteltauglichkeit wurde offiziell von der US-amerikanischen FDA und der chinesischen National Health Commission nachgewiesen. Mit Plasmax können Getränkehersteller ihre Produkte umweltfreundlich verpacken und gleichzeitig den Anforderungen an Produktschutz und Nachhaltigkeit gerecht werden.

Die leistungsstarke neue Maschinengeneration ermöglicht die Beschichtung von PET-Flaschen in Rekordgeschwindigkeit. Mit einer beeindruckenden Kapazität von bis zu 48.000 Stück pro Stunde setzt sie neue Maßstäbe in der Getränkeindustrie. Durch gezielte Prozessverbesserungen und ein optimiertes Flaschenhandling konnte die Leistung weiter gesteigert werden. Die flexible Maschinenplattform kann individuell an die spezifischen Anforderungen der Kunden angepasst werden, um eine optimale Produktion zu gewährleisten.

Durch die Erhöhung der Evakuierungskapazität des Beschichtungsprozesses wird die Vakuumstabilität der Behälter weniger stark beansprucht. Das ermöglicht es den Getränkeherstellern, PET einzusparen und die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern. Dadurch können Kunststoffeinsparungen von bis zu einem Drittel erzielt werden, was zu einer nachhaltigeren Produktion beiträgt.

Dank einer gemeinsamen modularen Plattform und der Reduzierung der Komplexität von Teilen und Komponenten bietet die neue Maschinengeneration von KHS verbesserte Effizienz und geringere Wartungskosten. Die Wartungskosten konnten durch diese Maßnahmen deutlich gesenkt werden. Zusätzlich ermöglichen ein vereinfachter Zugang zu allen Prozessgasventilen und ein neues Lanzenträgersystem eine unkomplizierte und zeitsparende Wartung der Maschinen.

Die innovative Beschichtungstechnologie Plasmax von KHS ermöglicht der Getränkeindustrie eine einzigartige Kombination aus hochwirksamem Produktschutz und vollständiger Recycelbarkeit. Die neueste Maschinengeneration bietet verbesserte Leistung, Qualität, Flexibilität und Effizienz, was zu geringeren Betriebskosten und einer nachhaltigeren Produktion führt. Mit Plasmax können Getränkehersteller ihre Produkte effizient und umweltfreundlich verpacken und gleichzeitig den Anforderungen an Produktschutz und Nachhaltigkeit gerecht werden.