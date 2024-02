Poissy auf dem Weg zur Auto-Hauptstadt Frankreichs durch „Green Campus“ von Stellantis

Der Automobilkonzern Stellantis hat mit dem Bau eines „Green Campus“ in Poissy begonnen, der in Zukunft bis zu 8200 Beschäftigten Platz bieten wird. Die Stadt Poissy strebt an, zur Auto-Hauptstadt Frankreichs zu werden und ist stolz darauf, Vorreiter beim „Green Campus“-Konzept zu sein. Der Campus wird ökologische Maßnahmen umsetzen und durch die Integration von Photovoltaikanlagen und wiederverwertbaren Materialien eine nachhaltige und energieeffiziente Umgebung schaffen.



Poissy wird Vorreiter beim „Green Campus“-Konzept von Stellantis

Die Bürgermeisterin von Poissy, Sandrine Berno Dos Santos, ist voller Begeisterung für die Zukunft der Stadt als führende Automobilhauptstadt in Frankreich. Sie betont stolz, dass Poissy als Vorreiter des Green Campus-Konzepts von Stellantis agiert. Im Vergleich zu den Standorten Rüsselsheim in Deutschland und Mirafiori in Italien, wo das Konzept noch in der Planungsphase steckt, sind die Bauarbeiten in Poissy bereits in vollem Gange. Dies unterstreicht die Ambitionen der Stadt, ein Vorzeigeort für innovative und nachhaltige Entwicklungen in der Automobilindustrie zu werden.

Stellantis schafft mit ‚Green Campus‘ Ort für kreativen Austausch und Effizienzsteigerung

Der „Green Campus“ von Stellantis in Poissy dient als Ort des Austauschs und fördert die gemeinsame Entwicklung von Ideen, um Kreativität und Effizienz zu steigern. Das Projekt zeichnet sich durch zahlreiche ökologische Maßnahmen aus, wie die Integration von großflächigen Photovoltaikanlagen in die Neubauten zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie. Zudem wird auf die Verwendung von wiederverwertbaren Materialien gesetzt, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Die großzügigen Grünflächen zwischen den Gebäuden dienen nicht nur der Verschönerung des Stadtbildes, sondern tragen auch zur Regulierung der Sommerwärme und zum Wohlbefinden der Beschäftigten bei.

Poissy: Ein beeindruckendes Projekt für Forschung und Entwicklung

Der beeindruckende „Green Campus“ in Poissy erstreckt sich über eine großzügige Fläche von 72.000 Quadratmetern und bietet Platz für verschiedene Neubauten, die der Entwicklung und Forschung des Stellantis-Konzerns dienen. Poissy hat eine lange Geschichte als bedeutender Standort in der Autoindustrie, von Ford über Simca, Chrysler, Peugeot, Talbot bis hin zu Stellantis mit Opel. Das Projekt stärkt die Tradition der Stadt und etabliert sie als Zentrum für innovative Entwicklungen in der Automobilbranche.

Green Campus in Poissy: Arbeitsplätze, Entwicklung und Nachhaltigkeit

