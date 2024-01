PORR übernimmt Bauvorhaben: Rückbau und Neubau im BMW Werk München

Im Rahmen des Projekts übernimmt die PORR den Rückbau einer bestehenden Produktionshalle im BMW Group Werk München und den anschließenden Neubau. Trotz des laufenden Betriebs der Produktion und Logistik stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Die geplante Fertigstellung des Projekts erfolgt im Jahr 2026. Durch diesen Rückbau und Neubau wird die PORR zum Fortschritt der Produktion von vollelektrischen Fahrzeugen beitragen und somit die Zukunft der Mobilität maßgeblich beeinflussen.



PORR übernimmt Rückbau und Neubau für vollelektrische Fahrzeugmontage

Im Rahmen des Auftrags soll die bisherige Motorenfertigung im Münchner Stammwerk abgebaut werden, um Platz für die zukünftige Montage von vollelektrischen Fahrzeugen der Neuen Klasse zu schaffen. Die Gesamtfläche des Bauprojekts beträgt etwa 150.000 m2 und beinhaltet den Rückbau der bestehenden Anlagen sowie den Neubau der Montagehalle. Durch diese Maßnahmen wird die Produktion von umweltfreundlichen Elektrofahrzeugen vorangetrieben.

Herausforderungen der Bauvorhaben inmitten der Stadt München

Die begrenzten Platzverhältnisse des Werks in München erfordern eine sorgfältige Planung und Durchführung des Bauvorhabens. Um den reibungslosen Betrieb des Werks nicht zu stören, wird der gesamte Prozess nach den Prinzipien des Lean Construction durchgeführt. Dabei werden effiziente Abläufe und optimierte Arbeitsprozesse angewandt, um die Produktivität zu maximieren. Zusätzlich wird eine BIM Bauablaufsimulation eingesetzt, um den Bauprozess digital zu planen und zu optimieren.

Effiziente Abbruch- und Bauabläufe dank Lean Construction bis 2026

Im Februar 2024 beginnt der Abbruch der bestehenden Gebäude und bis November 2026 soll der Neubau abgeschlossen sein. Dank des Einsatzes von Lean Construction werden effiziente Abläufe gewährleistet, um den Zeitplan einzuhalten und die Produktionsunterbrechung so kurz wie möglich zu halten.

PORR setzt geballte Expertise und Partnerschaftlichkeit bei Großprojekt ein

Bei diesem Projekt bringt die PORR ihre umfassende Expertise aus verschiedenen Bereichen ein, darunter Großprojekte, Bauvorbereitung und Tochterunternehmen. Durch eine partnerschaftliche Projektabwicklung wird eine reibungslose Zusammenarbeit gewährleistet. Dies ermöglicht es, dass das Projekt effizient voranschreitet und die gesteckten Ziele termingerecht erreicht werden.

