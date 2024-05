ProLog Automation und HUBTEX revolutionieren die Intralogistikbranche in den USA

ProLog Automation und HUBTEX haben eine Partnerschaft geschlossen, um an zwei Projekten in den USA zu arbeiten. ProLog ist ein führender Anbieter von fahrerlosen Transportsystemen und autonomen mobilen Robotern, während HUBTEX sich auf spezialgefertigte Flurförderzeuge und Sondergeräte spezialisiert hat. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Expertise von ProLog im Bereich der automatisierten Güterbewegungen einzusetzen und innovative Lösungen für die Intralogistik zu entwickeln.



HUBTEX und ProLog Automation kooperieren bei fahrerlosen Transportsystemen

HUBTEX ist ein etabliertes Unternehmen mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Branche, das für seine maßgeschneiderten Lösungen und seine führende Marktposition international bekannt ist. Dank der Unterstützung von ProLog Automation, einem führenden Anbieter von FTS-Dienstleistungen, wird HUBTEX seine Lösungskompetenz weiter ausbauen und die Entwicklung autonomer Transportsysteme und mobiler Roboter vorantreiben.

In ihrer Partnerschaft streben ProLog und HUBTEX eine langfristige Zusammenarbeit an, die über die aktuellen Projekte in Nordamerika hinausgeht. Ihr Ziel ist es, ihre kombinierten Kompetenzen zu nutzen, um die Zukunft der Intralogistik zu gestalten. Die gemeinsamen Projekte werden speziell auf die Bedürfnisse der metallverarbeitenden Industrie und Flugzeugindustrie zugeschnitten sein. ProLog wird dabei eine zentrale Rolle bei der Installation, Implementierung und Inbetriebnahme der fahrerlosen Transportsysteme vor Ort übernehmen. Zudem bietet ProLog umfangreiche Beratungs-, Betreuungs-, Wartungs- und Service-Leistungen an.

Die Partnerschaft zwischen HUBTEX und ProLog Automation ist von großer Bedeutung, da sie es HUBTEX ermöglicht, auch den höchsten und individuellsten Anforderungen gerecht zu werden. Als Spezialhersteller für Fördertechnik und Logistik ist es ihr Ziel, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, und mit ProLog haben sie einen Partner gefunden, der diesen Anspruch teilt und ihre Expertise in automatisierten Güterbewegungen einbringt.

Die Zusammenarbeit zwischen ProLog Automation und HUBTEX eröffnet neue Möglichkeiten für die gemeinsame Weiterentwicklung auf Basis wertvoller Synergien. Markus Zipper, Geschäftsführer von ProLog, zeigt sich begeistert von der Partnerschaft und betont, dass die Spezialisten von HUBTEX auf die Kompetenzen von ProLog vertrauen. Diese Zusammenarbeit wird nicht nur in den USA von großem Nutzen sein, sondern auch in naher Zukunft innovative Lösungen und Technologien ermöglichen.

Die Partnerschaft zwischen ProLog Automation und HUBTEX ist ein wichtiger Meilenstein für beide Unternehmen. Durch ihre gebündelte Expertise werden sie die Intralogistikbranche nachhaltig beeinflussen und neue Standards setzen. Dank der Kombination von HUBTEXs maßgeschneiderten Flurförderzeugen und Sondergeräten mit ProLogs Fachwissen im Bereich der fahrerlosen Transportsysteme werden effiziente und automatisierte Güterbewegungen ermöglicht. Die Zukunft der Intralogistik verspricht viel Potenzial, und ProLog und HUBTEX sind bereit, diese gemeinsam zu gestalten.

Die Kooperation zwischen ProLog Automation und HUBTEX eröffnet eine Vielzahl von Vorteilen. Durch die gemeinsame Arbeit können beide Unternehmen ihre individuellen Stärken und Lösungskompetenzen effektiv nutzen und weiterentwickeln. Die aktuellen Projekte in den USA markieren den Beginn einer langfristigen und vielversprechenden Zusammenarbeit. Dank der gebündelten Expertise von ProLog und HUBTEX wird die Entwicklung fahrerloser Transportsysteme und autonomer mobiler Roboter vorangetrieben. Die Zukunft der Intralogistik wird durch diese Partnerschaft automatisiert und effizient gestaltet.