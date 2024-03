PMW Dynamics präsentiert den revolutionären Radantrieb IG9190 für Landwirtschaftsroboter

Der Radantrieb IG9190 von PMW Dynamics ist eine bahnbrechende Innovation im Bereich der Radantriebe für landwirtschaftliche Roboteranwendungen. Mit seiner integrierten Servoaktuator-Technologie bietet er unvergleichliche Effizienz und Leistung bei der Entwicklung autonomer Roboterfahrzeuge. Durch seine spezielle Konstruktion und seine Präzision ermöglicht der IG9190 eine maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf, was ihn zur idealen Wahl für die Integration in Roboterplattformen macht.



Kompaktes und leistungsstarkes Design ermöglicht maximale Leistung in kleinem Format

Der Radantrieb IG9190 beeindruckt mit seinem kompakten und leistungsstarken Design, das maximale Leistung bei minimaler Größe ermöglicht. Mit einem Einheitsdurchmesser von 124 mm und einer Gesamtlänge von nur 220 bis 290 mm ist der IG9190 perfekt für die Integration in Roboterplattformen geeignet, ohne dabei an Agilität oder Mobilität einzubüßen. Durch die direkte Integration in das Rad wird die Gesamtgröße des Geräts reduziert und gleichzeitig werden die beweglichen Teile von Pflanzen ferngehalten.

Der Radantrieb IG9190 zeichnet sich durch sein außergewöhnlich hohes Drehmoment und seine präzise Bewegung aus. Mit einem Drehmomentbereich von 14 bis 144 Nm im Dauerbetrieb und bis zu 353 Nm Spitze wurde der IG9190 speziell für den Einsatz in der Landwirtschaft entwickelt. Durch diese hohe Präzision im Antrieb können Landwirtschaftsroboter Lebensmittelverschwendung reduzieren und die Produktivität steigern.

Der Radantrieb IG9190 zeichnet sich durch seine außergewöhnliche Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Dank seiner abgedichteten Konstruktion ist er für eine Betriebsdauer von 20.000 Stunden ausgelegt und kann unter allen Wetterbedingungen im Freien eingesetzt werden. Mit der Schutzart IP54 oder IP65 ist er vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Der IG9190 erfordert keine regelmäßige Wartung und kann bei Temperaturen von -10 bis +40 Grad Celsius betrieben werden. Durch die Lebensdauerschmierung des Getriebeelements gewährleistet er eine zuverlässige Funktion selbst in anspruchsvollsten landwirtschaftlichen Umgebungen. Dies führt zu minimalen Ausfallzeiten und reduzierten Wartungskosten für Landwirte.

Der IG9190 ist ein vollständig integrierter Radantrieb, der Motor, Getriebe, Encoder und optional eine Bremse in einer einsatzbereiten Einheit vereint. Mit unterschiedlichen Leistungsbereichen und Betriebsspannungen bietet er maximale Flexibilität und Kompatibilität. Durch die Möglichkeit, die Leistungs- und Wicklungsoptionen anzupassen, kann er leicht an jede Anwendung angepasst werden, was Zeit, Komplexität und Größe einspart.

Der Radantrieb IG9190 von PMW Dynamics zeichnet sich durch seine anpassungsfähige Konnektivität aus, die eine nahtlose Integration mit verschiedenen Roboterplattformen und Steuerungssystemen ermöglicht. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit gewährleistet, was den IG9190 zur idealen Lösung für landwirtschaftliche Automatisierungsprojekte macht.

Der Radaktuator IG9190 zeichnet sich durch seinen energieeffizienten Betrieb aus. Durch den Einsatz eines effizienten BLDC-Servomotors wird der Energieverbrauch optimiert, wodurch der Stromverbrauch minimiert wird, ohne dass die Leistung darunter leidet. Diese Eigenschaften machen den IG9190 zu einer nachhaltigen Lösung für die Landwirtschaft, da er dazu beiträgt, die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Der Radnabenantrieb IG9190 von PMW Dynamics verspricht eine Revolution in der Agrarrobotik. Durch die Integration dieses leistungsfähigen und zuverlässigen Werkzeugs können Landwirte ihre Effizienz steigern und Betriebskosten senken. Darüber hinaus trägt der IG9190 zur Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft bei. Mit seinem innovativen Design setzt er neue Maßstäbe in der Präzisionslandwirtschaft und wird zweifellos die Zukunft der landwirtschaftlichen Automatisierung prägen.