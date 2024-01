Raytheon erhält 80-Millionen-Dollar-Auftrag für Advanced Electronic Warfare

Raytheon hat von der US Navy einen Auftrag in Höhe von 80 Millionen US-Dollar zur Entwicklung von Advanced Electronic Warfare erhalten. Dieser Vertrag beinhaltet die Prototypenentwicklung von ADVEW für die F/A-18 E/F Super Hornet. Das Ziel ist es, das bestehende AN/ALQ-214 integrierte defensive elektronische Gegenmaßnahmesystem und das AN/ALR-67(V)3 Radarwarnempfängersystem zu ersetzen und eine konsolidierte Lösung zu bieten, die überlegene elektronische Kriegsführungsfähigkeiten für die Marine liefert.



Raytheon hat von der United States Navy einen Vertrag über 80 Millionen US-Dollar erhalten, um einen Prototypen für das Advanced Electronic Warfare (ADVEW) System für die F/A-18 E/F Super Hornet zu entwickeln. Dieser Prototyp wird das bestehende AN/ALQ-214 integrierte defensive elektronische Gegenmaßnahmesystem und das AN/ALR-67(V)3 Radarwarnempfängersystem ersetzen. Mit dieser konsolidierten Lösung wird die Marine überlegene elektronische Kriegsführungsfähigkeiten für ihre Trägerluftflotte erhalten.

Die Entwicklung von Advanced Electronic Warfare durch Raytheon ermöglicht einen bahnbrechenden Fortschritt in der elektronischen Kriegsführung. Durch die vollständige Ersetzung und Konsolidierung der alten Systeme wird eine innovative Lösung in einer Box geschaffen, die eine umfassende Modernisierung der elektronischen Kriegsfähigkeit der Super Hornet für deren gesamte Lebensdauer bietet. Diese Entwicklung legt den Grundstein für die nächste Generation der elektronischen Kriegsführung und ermöglicht es der Marine, im Bereich der elektronischen Kriegsführung einen Vorsprung zu behalten.

Raytheon plant, die bestehenden elektronischen Kriegsführungssysteme der F/A-18E/F Super Hornet zu modernisieren und mit einer offenen Architektur auszustatten. Dadurch werden signifikante Leistungssteigerungen erzielt. Die Entwicklung von ADVEW erfolgt in enger Zusammenarbeit mit anderen Funkfrequenzsensoren und Effektoren, die bereits in der Super Hornet im Einsatz sind. Diese Integration gewährleistet, dass die F/A-18E/Fs weiterhin ihren Vorteil in der elektronischen Kriegsführung behalten und gleichzeitig ihre Überlebensfähigkeit gegenüber fortschrittlichen Bedrohungen erheblich verbessern können.

Entwicklung und Test von ADVEW in Goleta, Kalifornien

Die Entwicklung und der Test des Advanced Electronic Warfare Systems (ADVEW) werden in Goleta, Kalifornien, durchgeführt. Während der Prototypenphase wird das System einer umfassenden Überprüfung unterzogen, einschließlich einer vorläufigen Designüberprüfung, einer kritischen Designüberprüfung und Flugtests. Dieser Entwicklungsprozess wird voraussichtlich 36 Monate dauern und sicherstellen, dass ADVEW den höchsten Qualitätsstandards entspricht und optimal funktioniert.

