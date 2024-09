Technologietage von Rehm Thermal Systems: Austausch, Trends und Best Practices

Die diesjährigen Technologietage von Rehm Thermal Systems boten eine einzigartige Gelegenheit für den Austausch von Wissen und Diskussionen über die neuesten Entwicklungen in der Elektronikfertigung. Kunden, Partnerfirmen, Pressevertreter und Mitarbeiter trafen sich in Blaubeuren-Seissen, um an anwenderorientierten Workshops, Live-Demonstrationen und informativen Präsentationen teilzunehmen. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die Einführung von KI in die Qualitätskontrolle und die Implementierung von Cyber-Security-Maßnahmen in der Produktion.



Fachvorträge zu aktuellen Herausforderungen in der Elektronikindustrie

Bei den Technologietagen von Rehm Thermal Systems standen Fachvorträge im Fokus, die sich mit aktuellen Herausforderungen der Elektronikindustrie beschäftigten. Experten und geladene Referenten referierten über Themen wie die Umstellung auf eine durchgehende Linienfertigung, industrielle Röntgenanalyse und den Einsatz von KI zur Auswertung von Röntgendaten. Zusätzlich wurden Vorträge zu nachhaltigen Lacken und der zukünftigen Rolle von KI bei Rehm Thermal Systems gehalten. Die Keynote Speaker betonten die Bedeutung von Cyber-Security in der Produktion und den Einsatz von KI in der Arbeitswelt.

Praxisnahe Einblicke in zukunftsfähige Prozesse der Elektronikfertigung

Die Technologietage von Rehm Thermal Systems boten den Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, zukunftsfähige Prozesse in der Elektronikfertigung hautnah zu erleben. In den Workshops wurden verschiedene Themen behandelt, darunter die Fertigung von Brennstoffzellen und Linienkonzepte mit unterschiedlichen Automatisierungsgraden. Zudem wurden die Grundlagen des Lötens vermittelt und die VisionXP+ von Rehm Thermal Systems vorgestellt, die den Stickstoff- und Energieverbrauch reduziert. Die Live-Demonstrationen ermöglichten den Besuchern die Anwendung verschiedener Technologien und Systeme zu sehen und zu erleben.

Die Technologietage von Rehm Thermal Systems bieten eine einzigartige Plattform für Thermal Systems-Enthusiasten, um sich über die neuesten Entwicklungen in der Elektronikfertigung auszutauschen und von Best Practices zu lernen. Die Veranstaltung umfasst informative Vorträge, Workshops und Live-Demonstrationen, die den direkten Kontakt mit Experten ermöglichen. Teilnehmer haben die Möglichkeit, zukunftsfähige Prozesse in Aktion zu sehen und wertvolles Wissen mit nach Hause zu nehmen, um ihre eigenen Produktionsprozesse zu optimieren.