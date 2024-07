Renault Trucks und WALL-E bieten Komplettlösung für Elektromobilität an

Die steigende Bedeutung der Elektromobilität im Bereich des leichten Nutzfahrzeugtransports führt dazu, dass Renault Trucks Deutschland in Zusammenarbeit mit WALL-E eine Komplettlösung anbietet. Diese Lösung umfasst nicht nur das Fahrzeug selbst, sondern auch eine Wallbox, einen Installations-Check und die Installation. Dadurch wird den Kunden der Umstieg auf elektrische Fahrzeuge erleichtert und gleichzeitig der Aufwand minimiert. Das Ziel besteht darin, eine sofort verfügbare Elektromobilität zu gewährleisten und den Kunden den Übergang zu erleichtern.



Renault Trucks und WALL-E bieten All-in-One-Komplettlösung für Elektrofahrzeuge

Renault Trucks präsentiert eine umfassende Komplettlösung für den Erwerb eines vollelektrischen leichten Nutzfahrzeugs in Zusammenarbeit mit WALL-E. Das All-in-One-Paket beinhaltet das Fahrzeug, eine Wallbox, einen Installations-Check und die Installation. Dadurch entfällt der aufwendige und teure Aufbau einer eigenen Ladeinfrastruktur, was besonders für kleine Unternehmen eine Erleichterung darstellt.

Partnerschaft von Renault Trucks und WALL-E revolutioniert E-Mobilität in Unternehmen

Renault Trucks erleichtert den Umstieg auf Elektrofahrzeuge mit Komplettlösung

Renault Trucks bietet eine umfassende Komplettlösung für den Umstieg von Flotten auf vollelektrische Fahrzeuge an. Diese Lösung wurde in Zusammenarbeit mit WALL-E entwickelt und beinhaltet neben einer Wallbox auch eine Ladekarte. Dadurch haben Kunden die Möglichkeit, ihre elektrischen Fahrzeuge sowohl zuhause als auch unterwegs aufzuladen und eine kontinuierliche Energieversorgung zu gewährleisten. Diese Lösung unterstützt den Wandel zur Elektromobilität im Bereich der städtischen Logistik und positioniert Renault Trucks als Vorreiter in diesem Bereich.

Renault Trucks setzt neue Maßstäbe mit vollelektrischer Fahrzeugrange

Renault Trucks ist ein Vorreiter in der Elektromobilität und bietet als erster Hersteller eine breite Palette von vollelektrischen Fahrzeugen von 3,07 bis 44 Tonnen an. Das Unternehmen hat diese Fahrzeuge bereits in Serie produziert und liefert sie aus. Der neue Renault Trucks E-Tech Master kann bereits bestellt werden und der Renault Trucks E-Tech Trafic befindet sich bereits in der Auslieferung. Mit seinem Engagement für die Elektromobilität setzt Renault Trucks neue Maßstäbe in der Branche.

Renault Trucks und WALL-E bieten All-in-One-Lösung für Elektromobilität

