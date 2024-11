Renu Electronics präsentiert neues Produktportfolio auf der SPS 2024

Die Renu Electronics GmbH (ehemals PHOENIX CONTACT HMI-IPC Technology GmbH. SÜTRON electronic GmbH) präsentiert auf der SPS 2024 in Nürnberg ihr neues Produktportfolio an HMI Bediengeräten und kompakten Steuerungen. Besucher haben die Möglichkeit, sich am Stand in Halle 7 – Stand 169 über die neuesten Produkte und das aktuelle Produktportfolio zu informieren. Das Unternehmen bietet außerdem maßgeschneiderte Lösungen für die Automatisierungstechnik an, um den individuellen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden.



Renu Electronics GmbH – Ihr zuverlässiger Dienstleister für Engineering und Elektronikfertigung

Die Renu Electronics GmbH ist nicht nur ein Anbieter von HMI Bediengeräten und kompakten Steuerungen, sondern auch ein Dienstleister im Bereich Engineering and Electronics Manufacturing Services (E²MS). Das Unternehmen unterstützt Kunden bei allen Schritten von der Idee über die Qualifizierung bis hin zur Industrialisierung für Serien- und Massenproduktion. Mit ihrer langjährigen Expertise in der Herstellung von HMI-Geräten in verschiedenen Märkten wie Automotive, Medizin und Industrie bietet Renu Electronics individuelle Lösungen und profitiert von über 40 Jahren Erfahrung.

Renu Electronics GmbH: Globaler Player mit lokalem Produktsupport

Die Renu Electronics GmbH ist ein Teil der Renu Electronics Pvt. Ltd. und profitiert von der globalen Präsenz des Unternehmens in Nordamerika, Asien und Europa. Dadurch können Kunden weltweit von den Produkten und Dienstleistungen der Renu Electronics GmbH profitieren. Zusätzlich bietet das Unternehmen einen lokalen Produktsupport, um Kunden bei allen Fragen und Anliegen bestmöglich zu unterstützen.

Das AP6 Android Panel von Renu Electronics ist ein innovatives Bediengerät mit einem kapazitiven Touchdisplay. Es zeichnet sich durch WLAN-/Bluetooth-Konnektivität und eine Schutzart IP66 für Frontplattenmontage aus. Das WP6 Plus HTML5 Web Panel beeindruckt mit verschiedenen Farb-TFT-Displays und der gleichen Schutzart. Die FlexiPanels(R) FP6 Robuste HMI-Serie bietet hochauflösende Displays und eine automatisch einstellbare Helligkeitsregelung. Diese Serie eignet sich besonders für raue Umgebungen und Außenanwendungen. Auf der Messe werden auch die FlexiPanels(R) FP4 Advanced HMI-Serie und die FlexiPanels(R) FP2 mit lokalen und steckbaren E/A’s vorgestellt.

Besucher der SPS 2024 haben die Möglichkeit, den Stand der Renu Electronics GmbH in Halle 7 – Stand 169 zu besuchen und dort die neuesten Produkte des Unternehmens hautnah zu erleben. Sie können direkt vor Ort mit den kompetenten Ansprechpartnern in Kontakt treten und sich ausführlich über die verschiedenen Lösungen für den Bereich der Automatisierungstechnik informieren. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website des Unternehmens unter www.renuelectronics.de. Die Renu Electronics GmbH freut sich darauf, Besucher an ihrem Stand begrüßen zu dürfen.

