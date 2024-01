Rheinmetall erhält bedeutenden Auftrag für Abgasklappen im Millionenwert

Rheinmetall, ein internationaler Technologiekonzern, wurde erneut mit einem bedeutenden Auftrag beauftragt. Ein langjähriger Bestandskunde aus dem Nutzfahrzeugsegment hat das Unternehmen beauftragt, eine sechsstellige Anzahl von Abgasklappen zu liefern. Der Gesamtwert dieses Auftrags beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Millionen Euro-Betrag. Dieser Auftrag unterstreicht die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall und seinen Kunden sowie die Expertise des Unternehmens im Bereich Abgasregelung und Emissionsreduktion.



Rheinmetall und der Kunde arbeiten seit über zehn Jahren erfolgreich zusammen. Rheinmetall ist ein Tier1-Lieferant und beliefert den Kunden mit Abgasklappen. Der aktuelle Auftrag bezieht sich auf den japanischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit Dieselantrieb. Die Produktion der Ventile für den Hersteller wird bis Ende 2026 fortgesetzt. Zusätzlich zur Lieferung der Abgasklappen umfasst der Vertrag auch die Bereitstellung von Ersatzteilen im Wert von 10% des Auftragswertes.

Abgasklappen sind ein wichtiger Bestandteil zur Kontrolle der Abgasrückführrate und spielen eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung von Partikel- und Schadstoffemissionen in Nutzfahrzeugen. Rheinmetall ist ein erfahrener Partner, der Hersteller bei der genauen Regelung der Abgasrückführrate unterstützt, unabhängig von Motorentyp oder Fahrzeugart. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind und dazu beitragen, die immer strengeren Abgasnormen einzuhalten.

Rheinmetall bietet ein breites Spektrum an Abgasrückführungssystemen an, die sowohl Hochdruck- als auch Niederdrucksysteme umfassen. Zusätzlich können Kunden zwischen Kalt- und Heißseitenkonstruktionen wählen, je nach ihren spezifischen Anforderungen. Darüber hinaus bietet Rheinmetall auch „smart“ und „non-smart“ Lösungen an, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Die Gehäuse der Produkte können sowohl aus Metall als auch aus Kunststoff hergestellt werden, um eine optimale Anpassung an die individuellen Kundenbedürfnisse zu gewährleisten.

Rheinmetalls individuell angepasste Produkte zur Reduzierung von Partikel- und Schadstoffemissionen erfüllen die strengen Abgasnormen. Dieser Auftrag bestätigt die hohe Nachfrage nach dieselbetriebenen Nutzfahrzeugen und Rheinmetalls Rolle als zuverlässiger Partner im globalen Fahrzeugbau.