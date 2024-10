Rheinmetall erhält bedeutenden Auftrag zur Herstellung von Mörsergranaten

Rheinmetall, ein renommierter Technologiekonzern mit Sitz in Düsseldorf, hat einen hochkarätigen Auftrag erhalten. Im Rahmen dieses Auftrags wird das Unternehmen Mörsergranaten für die Streitkräfte eines internationalen NATO-Kunden herstellen. Der Auftrag hat einen beträchtlichen Wert im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich und wurde im dritten Quartal 2024 verbucht, was einen bedeutenden Erfolg für Rheinmetall darstellt.



Rheinmetall produziert große Anzahl verschiedener Mörsergranaten für NATO-Kunden

Rheinmetall Expal Munitions S.A.U., ansässig in Spanien, wird eine umfangreiche Bestellung von Mörsergranaten verschiedener Typen für einen internationalen NATO-Kunden produzieren. Neben der Herstellung der Munition umfasst der Auftrag auch verschiedene Zusatzleistungen im Rahmen der Produkteinführung.

