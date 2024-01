Rheinmetall Hungary fertigt ersten Lynx KF41 Schützenpanzer in Ungarn

Die erfolgreiche Produktion des ersten Lynx KF41 Schützenpanzers in Zalaegerszeg, Ungarn, durch Rheinmetall Hungary ist ein bedeutsamer Meilenstein für das Unternehmen. Dieser Erfolg stärkt das globale Produktionsnetzwerk von Rheinmetall und unterstreicht das Engagement des Unternehmens in der europäischen Verteidigungsindustrie. Mit der Fertigung des Lynx KF41 verbessert Rheinmetall die militärischen Fähigkeiten und trägt zur Stärkung der Sicherheit in Europa bei.



Lynx KF41 Schützenpanzer wird 2024 an ungarische Streitkräfte übergeben

Der Lynx KF41 Schützenpanzer, der in Ungarn produziert wurde, hat umfangreiche Funktions-, Leistungs- und Qualitätsabnahmen erfolgreich durchlaufen. Voraussichtlich Mitte 2024 wird er an die ungarischen Streitkräfte übergeben. Mit diesem Schützenpanzer erhöht Ungarn seine militärischen Fähigkeiten erheblich und trägt zur Stärkung der Sicherheit in Europa bei.

Rheinmetall Hungary eröffnet hochmodernes Werk für gepanzerte Fahrzeuge

Das Werk in Zalaegerszeg, das im August 2023 eröffnet wurde, ist ein hochmodernes Entwicklungs- und Fertigungszentrum, das sich auf die Produktion und Erprobung von gepanzerten Fahrzeugen spezialisiert hat. Mit seiner modernen Ausstattung und Technologie ist es der weltweit führende Standort in diesem Bereich. Durch den Ausbau der Produktionskapazitäten trägt Rheinmetall dazu bei, die steigende Kundennachfrage zu befriedigen und die Sicherheit in Europa zu stärken.

Rheinmetall plant Produktion von 209 Lynx KF41 Schützenpanzern in sieben Varianten

Der Lynx KF41 Schützenpanzer wird in insgesamt 209 Fahrzeugen in sieben verschiedenen Varianten produziert. Diese umfassen den Standard-Schützenpanzer, das Gefechtsstandfahrzeug, den Spähpanzer, das Feuerleitfahrzeug, den Mörserträger, das Sanitätsfahrzeug und das Fahrschulfahrzeug. Zusätzlich wird eine Flugabwehrversion mit dem Skyranger-30-Turm entwickelt. Dieser Entwicklungsauftrag, der im Dezember 2023 unterzeichnet wurde, stellt eine weitere Verbesserung der Fähigkeiten des Schützenpanzers dar.

Der erfolgreiche Start der Produktion des Lynx KF41 Schützenpanzers in Zalaegerszeg ist ein bedeutender Meilenstein für Rheinmetall Hungary und die europäische Verteidigungsindustrie. Die Erweiterung des Produktionsnetzwerks ermöglicht Rheinmetall, die steigende Kundennachfrage zu bewältigen und die Sicherheit in Europa zu stärken. Mit dem Lynx KF41 werden die ungarischen Streitkräfte erheblich gestärkt und erhalten eine moderne und effektive Lösung, um den aktuellen Herausforderungen in Konflikten gerecht zu werden.