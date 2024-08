Rheinmetalls Keiler NG: Effizientes Minenräumen und Überwinden von Minensperren

Der Rheinmetall Keiler NG hat seine beeindruckende Leistungsfähigkeit bei einer Live-Vorführung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Mit seinem hochgeschützten Minen- und Sperrenräumsystem begeisterte er rund 100 internationale Gäste aus Streitkräften, Beschaffungsbehörden und Industrie. Die Vorführung fand am 14. August 2024 auf dem Truppenübungsplatz Bergen statt.



Beeindruckende Minenräumgeschwindigkeit: Der Keiler NG im Einsatz

Der Keiler NG zeigte seine Fähigkeit, im Gelände schnell Minengassen zu schaffen. Der Pearson-Minenpflug kam dabei zum Einsatz und ermöglicht mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von bis zu 250 Metern pro Minute und einer Breite von über vier Metern effizientes Minenräumen. Zusätzlich kann der Pflug schnell durch einen Räumschild ausgetauscht werden, um Panzersperren zu beseitigen, Gräben zu schütten oder Stellungen zu verschieben.

Effektive Minensprengung: Rheinmetalls Plofadder schlägt Breschen in Minensperren

Der Keiler NG zeigte während der Vorführung seine beeindruckende Leistungsfähigkeit mit dem Einsatz des raketengestützten Sprengschnursystems „Plofadder“. Dieses System, entwickelt von Rheinmetall Denel Munition, kann in kürzester Zeit eine Bresche von 160 Metern Länge und neun Metern Breite in Minensperren und Hindernissen schlagen. Dank des überlappenden Schießens der beiden Plofadder-Systeme ist der Keiler NG in der Lage, tief angelegte feindliche Minensperren effektiv zu überwinden.

Vielseitige Ausstattung: Magnetfeldduplikator und Gassenmarkierungssystem im Keiler NG

Der Keiler NG ist mit einer beeindruckenden Ausstattung versehen. Neben dem Minenpflug und dem Plofadder-Sprengschnursystem verfügt er auch über einen Magnetfeldduplikator, der Minen der Zweiten Generation vor dem Pflug zur Detonation bringt. Zusätzlich ist ein integriertes Gassenmarkierungssystem vorhanden, das es den Folgekräften ermöglicht, die geschaffenen Gassen auch bei eingeschränkter Sicht oder in der Nacht zu erkennen.

Der Keiler NG ist mit einem integrierten Kran ausgestattet, der bei der Herstellung der Räumbereitschaft sowie beim Be- und Entladen der Plofadder-Munitionskisten zum Einsatz kommt. Dieser Kran ermöglicht eine effiziente Handhabung der Munition und trägt zur schnellen Einsatzbereitschaft des Systems bei. Durch die Integration des Krans ist der Keiler NG in der Lage, flexibel und schnell auf verschiedene Einsatzszenarien zu reagieren. Der Kran erhöht somit die Effektivität und Funktionalität des Minen- und Sperrenräumsystems.

Effektive Selbstverteidigung durch ROSY und Natter 12.7

Der Keiler NG ist mit hochmodernen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, darunter das Schnellnebelschutzsystem ROSY und die fernbedienbare Waffenstation Natter 12.7. Dadurch wird eine effektive Selbstverteidigung gewährleistet. Die Besatzung besteht aus zwei Soldaten, die das System bedienen. Zusätzlich ermöglicht das Systemkonzept des Keiler NG den fernbedienbaren Einsatz und die Integration eines abstandsaktiven Schutzsystems. Außerdem kann der Keiler NG auf dem digitalisierten Gefechtsfeld vernetzt werden, um eine optimale Einsatzfähigkeit zu gewährleisten.

Der Keiler NG profitiert von der Verwendung des Fahrgestells des Pionierpanzers Kodiak, wodurch er Teil der bewährten Leopard 2-Familie ist. Diese Konstruktion ermöglicht eine hohe Agilität, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h, einer Kletterfähigkeit von 90 Zentimetern, einer Steigfähigkeit von 60 Prozent und einer Grabenüberschreitfähigkeit von über 2,50 Metern. Die Zugehörigkeit zur Leopard 2-Familie bietet außerdem Vorteile in Bezug auf Interoperabilität, Logistik und Ausbildung. Bestehende Pionierpanzer Kodiak können schnell und effizient mit Ausrüstungskits in eine Keiler NG-nahe Konfiguration umgerüstet werden, was die Einsatzbereitschaft des Keiler NG beschleunigt.

Rheinmetall Keiler NG: Beeindruckendes Minen- und Sperrenräumsystem mit vielfältigen Funktionen

