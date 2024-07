Rheinmetall übergibt erste AATN für virtuelle nautische Ausbildung

Rheinmetall hat die erste von insgesamt sieben AATN-Simulationsanlagen an das BAAINBw übergeben. Die Übergabe fand in der MOS in Bremerhaven statt und läutet den Beginn der Nutzung durch Endnutzer ein. Die AATN ermöglicht eine umfassende nautische Ausbildung für Marinesoldaten aller Verwendungsbereiche und Laufbahngruppen, da sie fachübergreifende Schulungen ermöglicht.



Erfolgreiche Regeneration und Beschaffung neuer Navigationssysteme für die Marine

Die Entscheidung zur Regeneration und Beschaffung neuer Systeme im Bereich der technischen Navigation wurde aufgrund ihrer dringenden Notwendigkeit getroffen. Das Projekt „Regeneration AATN“ entstand, um den funktionalen Anforderungen und Bedarfen gerecht zu werden, die von Schulen und Einsatzflottillen definiert wurden. Eine entscheidende Rolle spielte dabei die agile und iterative Interaktion zwischen den Nutzern und Beteiligten, die es ermöglichte, technische Änderungen aus anderen Projekten einzubeziehen. Zur Umsetzung wurden temporäre Container-basierte Infrastrukturen auf dem Gelände der Marine geschaffen.

Marineoperationsschule erhält modernen Klassenraumtrainer für nautische Ausbildung

Die AATN der Marineoperationsschule ist ein hochmoderner Klassenraumtrainer, der durch eine virtuelle Nachbildung aller Schiffe der Deutschen Marine und relevanter Seegebiete eine realitätsnahe Ausbildung ermöglicht. Mit insgesamt 20 Schülerarbeitsplätzen und einem Instruktorarbeitsplatz bietet die AATN genügend Kapazität, um jährlich etwa 3.000 Marinesoldatinnen und -soldaten umfassend in nautischer Navigation, terrestrischer und astronomischer Navigation, nautischer Gesetzeskunde, Verfahrensabläufen, Schiffsführung und Grundlagen der Seemannschaft zu schulen. Zusätzlich erfüllt der Simulator hohe Standards und Anforderungen an Informationssicherheit, um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten.

Fortsetzung des Rollouts: Anlagen werden in Eckernförde und Warnemünde installiert

Im Rahmen des Rollouts werden die Anlagen diesen Sommer in Eckernförde und im Winter in Warnemünde implementiert. Neben der Marineoperationsschule Bremerhaven werden auch die Marineschule Mürwik sowie die Stützpunkte in Wilhelmshaven, Kiel und Eckernförde mit der entsprechenden Ausrüstung ausgestattet, um eine standortnahe Ausbildung zu gewährleisten. Rheinmetall hat das Ziel, den Besatzungen der Deutschen Marine eine moderne und anspruchsvolle Ausbildung zu bieten.

Rheinmetall übergibt erste AATN für nautische Ausbildung an Marineoperationsschule

Die Übergabe der ersten AATN an die Marineoperationsschule in Bremerhaven ist ein bedeutender Schritt in der Modernisierung der technischen Navigationssysteme. Mit dieser hochmodernen Anlage erhalten Marinesoldatinnen und -soldaten eine umfassende Ausbildung in nautischen Fähigkeiten. Die AATN erfüllt dabei strenge Anforderungen an Informationssicherheit und bietet somit eine sichere Lernumgebung. Das Rollout der Anlagen wird fortgesetzt, um auch anderen Standorten eine zeitgemäße Ausbildung zu ermöglichen. Rheinmetall leistet einen maßgeblichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Ausbildungslandschaft der Deutschen Marine.