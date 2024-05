Neue CS Toptec-Serie: Schnelle und einfache Lösungen für Outdoor-Gehäuse

Die weiterentwickelte CS Toptec-Serie von Rittal bietet eine schnelle und einfache Lösung für die Aufstellung von Outdoor-Gehäusen. Durch das Prinzip der einfachen Anreihbarkeit von doppelwandigen Schränken wird die Installation vor Ort flexibel und effizient. Die Gehäuse sind in verschiedenen Größen ab Lager verfügbar und ermöglichen vielfältige Ausbaumöglichkeiten. Dies ermöglicht Anlagenbauern eine schnelle Reaktion auf veränderte Anforderungen und minimiert den technischen Aufwand vor Ort.



CS Toptec-Serie von Rittal: Serienprodukte statt teure Sonderanfertigungen

Die CS Toptec-Serie von Rittal bietet eine kostengünstige Lösung für Anlagenbauer, die ein doppelwandiges und breites Outdoor-Gehäuse benötigen. Anstatt teure Sonderanfertigungen zu wählen, können sie nun auf standardisierte Serienprodukte zurückgreifen. Die Gehäuse sind ab Lager verfügbar und bieten eine Vielzahl von Breiten, Tiefen und Höhen. Durch die einfache Anreihbarkeit von schmalen Einzelschränken ist eine flexible Erweiterung möglich, was die Logistik und Aufstellung auf der Baustelle erleichtert.

Rittal Lieferversprechen: Schnelle Reaktion auf veränderte Anforderungen

Durch das Rittal Lieferversprechen von 24 bzw. 48 Stunden werden die Lieferzeiten für Outdoor-Gehäuse erheblich verkürzt. Anlagenbauer können dadurch schnell auf veränderte Anforderungen reagieren, ohne lange Verzögerungen bei Planung, Konstruktion und Produktion befürchten zu müssen. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an Kundenwünsche und eine schnelle Umsetzung von Projekten.

Rittal bietet vielfältige Ausbaumöglichkeiten und flexible Installation vor Ort

Die CS Toptec-Serie von Rittal bietet eine große Auswahl an Systemzubehör, um die Gehäuse vielfältig auszubauen. Dadurch können Anlagenbauer die Gehäuse optimal an ihre individuellen Anforderungen anpassen. Die einfache Anreihbarkeit ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation vor Ort, wodurch der technische Aufwand minimiert wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Türanschlag selbstständig vor Ort zu wechseln, falls dies erforderlich ist. Mit dem breiten Portfolio an passgenauen Outdoor-Kühllösungen wie den Blue e+ Outdoor-Kühlgeräten von Rittal können die Gehäuse optimal ausgestattet werden.

Langlebige und modulare Outdoor-Gehäuse von Rittal sparen Ressourcen

Die Outdoor-Gehäuse von Rittal überzeugen durch ihre hohe Langlebigkeit und ihre flexible Modulbauweise. Dadurch können Ressourcen nachhaltig genutzt werden, was zu niedrigen Gesamtkosten über den gesamten Lebenszyklus des Produkts führt.

Digitale Schaltplantasche ePOCKET ermöglicht effizienten Informationsaustausch in Echtzeit

Die digitale Schaltplantasche ePOCKET ist ein modernes Werkzeug, das den Zugriff auf wichtige Informationen erleichtert. Durch die Integration in das CS Toptec-System können Kunden über die Eplan Cloud problemlos auf alle relevanten Daten zugreifen. Dies ermöglicht eine schnelle und effiziente Durchführung von Inspektionen und den Austausch von Informationen.

Die weiterentwickelte CS Toptec-Serie von Rittal bietet Anlagenbauern zahlreiche Vorteile, darunter schnelle Verfügbarkeit, vielfältige Ausbaumöglichkeiten und flexible Installation vor Ort. Dadurch ermöglichen diese Outdoor-Gehäuse eine effiziente und kostengünstige Lösung für veränderte Anforderungen. Der nachhaltige Einsatz von Ressourcen und die Integration der digitalen Schaltplantasche ePOCKET sorgen für zusätzliche Effizienz und machen die CS Toptec-Serie zu einer attraktiven Option für alle, die Outdoor-Gehäuse benötigen.