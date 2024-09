Rittal erhält „Data Centre Team Excellence Award 2024“ für herausragende Leistungen im Lefdal Mine Datacenter

Das Unternehmen Rittal erhielt auf der „Data Cloud Conference“ in Cannes den „Data Centre Team Excellence Award 2024“ als Anerkennung für die herausragende Arbeit des Teams im Lefal Mine Datacenter. Das Rechenzentrum, das in einer ehemaligen Mine in Norwegen errichtet wurde, zeichnet sich durch hohe Sicherheit, Flexibilität und Energieeffizienz aus. Rittal hat dabei eine ganzheitliche Infrastrukturlösung entwickelt, die eine modular, standardisierte und skalierbare Rechenzentrums-Infrastruktur bietet.



Rittal Team implementiert innovatives und energieeffizientes Datacenter

Das Rittal Team hat eine maßgebliche Rolle bei der Implementierung des Lefdal Mine Datacenters gespielt. Die Auszeichnung honoriert insbesondere den ganzheitlichen Ansatz der RiMatrix Plattform, die eine umfassende Abdeckung der Rechenzentrums-Infrastruktur ermöglicht. Durch ihre modulare, standardisierte und skalierbare Struktur bietet sie eine effiziente Lösung. Besonders bemerkenswert ist die innovative Kühllösung mit Fjordwasser, die eine hohe Energieeffizienz mit einer PUE von unter 1,1 gewährleistet. Das Datacenter überzeugt zudem durch niedrige Projekt- und Betriebskosten, natürliche EMP-Sicherheit sowie hohe Skalierbarkeit und Flexibilität.

Rittal bietet standardisierte und containerisierte Lösungen für Rechenzentren, die eine hohe Flexibilität und Kosteneffizienz gewährleisten. Diese vorkonfigurierten Module sind in Containern installiert und bieten Platz für bis zu zehn Racks. Sie sind mit modernster Stromverteilungs- und Klimatisierungstechnik ausgestattet und ermöglichen eine schnelle Skalierung der IT-Systeme. Diese Lösungen sind ideal für Unternehmen, die eine effiziente und kostengünstige Infrastruktur für ihre IT-Systeme benötigen.

Rittal hat für das Lefdal Mine Datacenter (LMD) standardisierte und containerisierte Rechenzentrumslösungen entwickelt. Diese vorkonfigurierten Module sind in Containern installiert und bieten Platz für bis zu zehn Racks. Sie enthalten Stromverteilungs- und Klimatisierungstechnik sowie Monitoring-Software für ein umfassendes IT-Infrastrukturmanagement. Dadurch können IT-Systeme schnell und flexibel genutzt werden, von Colocation und Private Clouds bis hin zu IT as a Service und Data Center as a Service.

Rittal Team bringt innovative Klimatisierungslösung mit Fjordwasser ins LMD

Das Rittal Team hat eine innovative Klimatisierungslösung mit dem Liquid Cooling Package (LCP)-Sortiment entwickelt, die kaltes Fjordwasser zur effizienten Kühlung der Server verwendet. Dabei wird die warme Luft durch einen speziellen Wärmetauscher geleitet, der mit dem Kaltwasserkreislauf des Fjords verbunden ist. Dadurch wird eine hohe Energieeffizienz mit einer Power Usage Effectiveness (PUE) von unter 1,1 erreicht. Diese Lösung ist sowohl wirtschaftlich als auch umweltfreundlich, da der Großteil des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien stammt.

Rittal Team erhält renommierten „Data Centre Team Excellence Award 2024

Die Auszeichnung mit dem „Data Centre Team Excellence Award 2024“ ist ein bedeutender Erfolg für das Rittal Team. Als Vice President der Business Unit IT Solutions und Mitglied des Board of Directors der Lefdal Mine freut sich Anna Klaft über die Anerkennung als Team-Award. Sie hebt hervor, dass die Kompetenz des Teams sowie ihr klares Verständnis für die Bedürfnisse der Anwender und die Flexibilität der standardisierten Module maßgeblich zum Erfolg des Projekts beigetragen haben.

Rittal präsentiert Innovation: AI-Kühlung mit Direct Liquid Cooling

Rittal präsentierte auf der Data Cloud Conference die Single Phase Direct Liquid Cooling Technologie als zukunftsweisende Innovation im Bereich Kühlung. Durch die enge Zusammenarbeit mit Hyperscalern und Server-OEMs konnte Rittal eine neuartige Coolant Distribution Unit (CDU) entwickeln, die eine beeindruckende Kühlleistung von über 1 MW erzielt. Die CDU ist kompakt und passt in ein anreihbares OCP-Rack, was eine einfache Wartung im laufenden Betrieb ermöglicht.

Rittal gewinnt „Data Centre Team Excellence Award 2024

Die Auszeichnung mit dem „Data Centre Team Excellence Award 2024“ würdigt die führende Rolle von Rittal im Bereich Rechenzentrum und Cloud-Dienstleistungen. Durch seinen ganzheitlichen Ansatz und innovative Lösungen zeigt das Unternehmen, wie effiziente und flexibel skalierbare Rechenzentren erfolgreich realisiert werden können. Die Verwendung von Fjordwasser als Kühlmedium und der Ausblick auf weitere technologische Innovationen wie die Single Phase Direct Liquid Cooling belegen, dass Rittal kontinuierlich an der Spitze der Branche steht.