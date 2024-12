Revolutionäre Roboterlösung justPick: Effizienzsteigerung und nahtlose Integration

Die Roboterlösung justPick von Nomagic ist eine bahnbrechende Innovation, die auf der LogiMAT-Messe vorgestellt wird. Mit ihrer vollständigen Integration in bestehende AutoStore(TM)- und Shuttle-Systeme sowie ihrer KI-Steuerung und Plug-and-Play-Funktion verspricht justPick eine verbesserte Effizienz und nahtlose Anpassung an die Anforderungen verschiedenster Branchen. Große Unternehmen wie Fiege, Arvato, Komplett.no und Vetlog.one haben bereits von den Vorteilen dieser Lösung profitiert. Besuchen Sie den Nomagic-Stand in Halle 1, um mehr über die KI-gesteuerten Kommissionierroboter-Lösungen zu erfahren und sich von deren Potenzial zu überzeugen.



Roboterlösung justPick von Nomagic revolutioniert die Intralogistik

Die Roboterlösung justPick von Nomagic ist eine innovative Lösung für die Intralogistik, die eine effiziente Kommissionierung von Behälter zu Behälter ermöglicht. Mit einem Roboterarm und einem Nomagic-Port ausgestattet, bietet das System eine nahtlose Integration in bestehende AutoStore(TM)- und Shuttle-Systeme. Unternehmen können ihre Abläufe optimieren und die Effizienz steigern. Die Flexibilität von justPick ermöglicht es, die Anforderungen verschiedenster Branchen zu erfüllen, von Lebensmitteln über Pharmazeutika bis hin zu allgemeinen Handelswaren. Das starke Wachstum von Nomagic in den letzten 12 Monaten zeigt die hohe Nachfrage nach maßgeschneiderten Lösungen.

Professor Marek Cygan gibt Einblicke in die Zukunft von KI in der Intralogistik

Auf der LogiMAT-Messe präsentiert Professor Marek Cygan, Chief AI-Officer und Mitbegründer von Nomagic, einen Vortrag über die Zukunft des maschinellen Lernens und der KI in der Automatisierung. Als anerkannter Informatiker gibt er fundierte Einblicke in die transformative Wirkung dieser Technologien auf die Intralogistik. Der Vortrag findet am 13. März um 12:00 Uhr im „Exhibitor Insights“ Forum Nord in Halle 7 statt und bietet spannende Informationen über die Potenziale und Einsatzmöglichkeiten von KI in der Automatisierung. Unternehmen und Logistik-Enthusiasten sollten sich diese Erkenntnisse nicht entgehen lassen.

Nomagic: KI-gesteuerte Roboterlösungen für verbesserte Intralogistik

Nutzen Sie die Gelegenheit, den Stand von Nomagic in Halle 1 auf der LogiMAT-Messe zu besuchen und erfahren Sie aus erster Hand, wie die KI-gesteuerten Kommissionierroboter-Lösungen von Nomagic Ihre Abläufe in der Intralogistik verbessern können. Die innovative Roboterlösung justPick ermöglicht eine effiziente Kommissionierung von Behälter zu Behälter und lässt sich mühelos in bestehende Systeme integrieren. Profitieren Sie von der umfangreichen Expertise von Nomagic und steigern Sie die Effizienz Ihrer logistischen Prozesse. Seien Sie ein Vorreiter in der Zukunft der Logistik und besuchen Sie den Nomagic-Stand auf der LogiMAT-Messe.