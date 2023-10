Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den Antrag des Naturschutzbundes (Nabu) auf einen Baustopp für das Rügener LNG-Terminal abgelehnt, was einen weiteren Rückschlag für die Gegner bedeutet. Die Entscheidung des Gerichts stimmt in großen Teilen mit der Begründung der Entscheidung zum Antrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) überein.



Bundesverwaltungsgericht bestätigt Genehmigung für LNG-Terminal

Das Bundesverwaltungsgericht hat die Entscheidung getroffen, dass das Terminal für Flüssigerdgas (LNG) gebaut werden darf. Grund dafür ist die Einschätzung, dass die Gasversorgungskrise weiterhin anhält und somit eine Genehmigung gerechtfertigt ist. Die Bundesnetzagentur hat außerdem einen zusätzlichen Bedarf an Einspeisemöglichkeiten für LNG festgestellt. Diese Faktoren wurden auch bei der Entscheidung über den Antrag der Deutschen Umwelthilfe berücksichtigt.

Baustopp für Rügener LNG-Terminal abgelehnt

Der Naturschutzbund (Nabu) zeigte sich enttäuscht von der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Der Nabu hatte einen Baustopp beantragt, um mögliche Schäden an geschützten Riffen zu verhindern. Nach Ansicht des Nabu wurde nicht ausreichend nachgewiesen, dass eine Schädigung ausgeschlossen ist. Die Landesgeschäftsführerin des Nabu, Rica Münchberger, bezeichnete die Entscheidung als Niederlage für die Natur und kritisierte den beschleunigten Verfahrensablauf der Bundesregierung.

Klage gegen Genehmigung der Anbindungspipeline eingereicht

Gegenstand der Klage ist die Genehmigung des ersten Seeabschnitts der Anbindungspipeline des zukünftigen Terminals, das in Mukran im Norden Rügens geplant ist. Diese rund 50 Kilometer lange Leitung soll das Terminal mit dem Gasleitungsknotenpunkt in Lubmin verbinden. Die Klage ist bisher noch nicht abschließend entschieden, genauso wie der Eilantrag der Gemeinde Binz, der ebenfalls noch in Leipzig behandelt wird.

Streit um Rügener LNG-Terminal geht weiter

Die Bundesregierung beabsichtigt, das Terminal im kommenden Winter zu eröffnen, um die Energieversorgungssicherheit zu gewährleisten. Sie ist der Ansicht, dass das Terminal in Mukran notwendig ist. Einige Kritiker sind jedoch der Meinung, dass es Überkapazitäten gibt, die nicht benötigt werden, und dass sowohl die Umwelt als auch der Tourismus auf Rügen gefährdet sind.

Bundesregierung verteidigt Rügener LNG-Terminal

Das Rügener LNG-Terminal soll zur Energieversorgungssicherheit beitragen und eine zuverlässige Gasversorgung gewährleisten.

Das Rügener LNG-Terminal spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Energieversorgung in Deutschland. Mit seiner Fähigkeit, in Zeiten von Gasversorgungskrisen eine zuverlässige und flexible Alternative zu bieten, trägt es zur Stabilität des deutschen Energiesystems bei.

Die Diversifizierung der Energiequellen durch die Nutzung von Flüssigerdgas aus verschiedenen Ländern ist ein wichtiger Schritt, um die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu reduzieren. Dies führt zu einer stabileren und sichereren Energieversorgung, da ein Ausfall oder eine Unterbrechung der Lieferung von einem Lieferanten durch andere Quellen kompensiert werden kann.

Flüssigerdgas (LNG) wird als 3. Beitrag zum Klimaschutz betrachtet, da es im Vergleich zu anderen fossilen Brennstoffen einen niedrigeren CO2-Ausstoß aufweist. Der Einsatz von LNG ermöglicht somit eine effektivere Erreichung der Klimaziele.

Durch den Bau und Betrieb des Terminals werden Arbeitsplätze geschaffen, was zu einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung in der Region beitragen kann. Dies hat zur Folge, dass die Lebensqualität vor Ort verbessert wird und die Bewohner von neuen Beschäftigungsmöglichkeiten profitieren können.

Das Rügener LNG-Terminal ermöglicht den Handel mit Flüssigerdgas und trägt somit zur Förderung der Wirtschaft bei. Durch die Schaffung neuer Geschäftsmöglichkeiten können Unternehmen von den wirtschaftlichen Vorteilen profitieren und ihre Aktivitäten erweitern.

Trotz der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig, einen Baustopp für das Rügener LNG-Terminal abzulehnen, bleibt die Bundesregierung weiterhin davon überzeugt, dass das Terminal für die Energieversorgung von Vorteil ist. Es ist interessant zu sehen, wie sich die weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen um das Terminal entwickeln werden.