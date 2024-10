Ruhrgebiet auf der EXPO REAL: Vorreiter in ganzheitlicher Stadt- und Wirtschaftsentwicklung

Das Ruhrgebiet präsentiert sich auf der diesjährigen EXPO REAL als Vorreiter in ganzheitlichen Ansätzen für Stadt- und Wirtschaftsentwicklung. Mit 106 Standpartnern und einer Standfläche von 748 Quadratmetern ist das Ruhrgebiet in diesem Jahr auf der Messe vertreten und setzt damit ein Zeichen seiner Stärke und Stabilität in herausfordernden Zeiten.



Beeindruckende Zahlen zeigen stabile Entwicklung des Ruhrgebiets

Die Region Ruhr präsentiert beeindruckende Zahlen, die ihre Stabilität unterstreichen. In der ersten Jahreshälfte 2024 wurden insgesamt 143.000 Quadratmeter Büroflächen fertiggestellt, was einem Anstieg von 58 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auch im Bereich Logistik stieg das Neubauvolumen um 35 Prozent. Die Spitzenmiete für Büros im Kern des Ruhrgebiets beträgt nun zwischen 17,00 und 22,50 Euro pro Quadratmeter.

Nachhaltige Flächenangebote und Investments für das Ruhrgebiet

Jörg Kemna, Geschäftsführer der Business Metropole Ruhr GmbH, unterstreicht die Bedeutung von nachhaltigen Flächenangeboten und Investments für die Entwicklung des Ruhrgebiets. Trotz schwieriger Zeiten und steigender Kosten wurden große Projekte vorangetrieben. Das Ruhrgebiet strebt danach, zur grünsten Industrieregion zu werden. Beispiele wie die Internationale Gartenausstellung 2027 zeigen, wie die Lebensqualität in der Region wächst.

Essen – ein fortschrittlicher Wirtschaftsstandort mit innovativen Flächenkonzepten

Essen beeindruckt als fortschrittlicher Wirtschaftsstandort, der durch innovative Flächenkonzepte und nachhaltige Stadtentwicklung überzeugt. Die Stadt präsentiert neue Businessparks und Innovationsquartiere wie den Forschungs- und Innovationscampus Thurmfeld. Besonders bemerkenswert ist die Transformation von Brachflächen zu modernen Stadtquartieren, die sowohl die Wirtschaft als auch die Wissenschaft und die Menschen anziehen.

Duisburg: Krise überwunden und Chancen für Investoren

Duisburg hat sich nach der Krise erholt und der Investmentmarkt ist wiederbelebt. Die Stadt bietet weiterhin großes Potenzial für Investoren und Unternehmen. Oberbürgermeister Sören Link unterstreicht die gute Vorbereitung Duisburgs auf den Aufschwung in der Immobilienwirtschaft.

Dortmund: Innovativ, dynamisch und bereit für die Zukunft

Dortmund gilt als eine der dynamischsten und innovativsten Kommunen in der Region. Die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten am Dortmunder Hafen, dem Energiecampus und der Westfalenhütte machen die Stadt zu einem attraktiven Standort für Investitionen und Innovationen. Dortmund ist bestens gerüstet für die zukünftigen Herausforderungen und lädt Investoren ein, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen.

Bochum auf der EXPO REAL: Innovation durch Zusammenarbeit

Bochum präsentiert auf der EXPO REAL acht Stand- und fünf Logopartner. Die Projekte der Akteure verdeutlichen, wie wirtschaftliche und demografische Entwicklungen in der Stadt aufgegriffen werden. Durch das gemeinsame Engagement gewinnt Bochum an Strahlkraft und unterstreicht seine zukunftsfähige Entwicklung als attraktiver Standort für Investoren und Unternehmen.

Die Metropole Ruhr zeigt auf der Messe insgesamt 13 Kommunen und diverse Entwicklungsprojekte. Darunter fallen die Freiheit Emscher, der Eco Park Süd und die Neue Zeche Westerholt. Diese Projekte repräsentieren die Vielfalt und Dynamik der Region und bieten Investoren und Unternehmen attraktive Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Entwicklung.

Das Ruhrgebiet präsentiert auf der EXPO REAL innovative Ansätze zur ganzheitlichen Entwicklung von Städten und Wirtschaft. Mit einer stabilen Immobilienmarkt-Performance, nachhaltigen Flächenangeboten und eindrucksvollen Wachstumsaussichten ist die Region ein attraktiver Standort für Investoren und Unternehmen. Die verschiedenen Kommunen im Ruhrgebiet stellen ihre Stärken und die zahlreichen Investitions- und Innovationsmöglichkeiten vor.