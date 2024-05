RWE plant Rückbau von über 40 Anlagen und Gebäuden

RWE hat bei der Bauaufsichtsbehörde der Stadt Werne einen Antrag auf den Rückbau von über 40 Anlagen und Gebäuden gestellt. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Strategie des Unternehmens, die darauf abzielt, die Steinkohlekraftwerke in Deutschland stillzulegen und auf erneuerbare Energien umzusteigen. Der Rückbau ermöglicht es RWE, Platz für neue energiewirtschaftliche Nutzungen zu schaffen und einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.



RWE beantragt Rückbau von Anlagen und Gebäuden in Werne

Umfangreicher Rückbau von Anlagen und Gebäuden in Werne

Im Rahmen des Rückbaus des stillgelegten Steinkohlekraftwerks in Werne werden verschiedene Anlagen und Gebäude demontiert, darunter der Elektrofilter, die Rauchgasentschwefelungsanlage, die Entstickungsanlage, das Ammoniaklager, die Bekohlungsanlage und die Aschelagerung. Auch der markante 280 Meter hohe Kamin soll abgebaut werden. Mit diesem Schritt schafft RWE Platz für neue energiewirtschaftliche Nutzungen und setzt ein weiteres Zeichen für den Übergang zu erneuerbaren Energien.

