S&P . Element Logic präsentiert SuPCIS-L8 auf der LogiMAT 2025

Die kommende LogiMAT Messe in Stuttgart bietet Logistikbegeisterten die Möglichkeit, die weiterentwickelte Softwarelösung SuPCIS-L8 von S&P . Element Logic kennenzulernen. Das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen präsentiert cloudbasierte Lösungen und intelligente Strategien auf Basis von Künstlicher Intelligenz, um den Herausforderungen der Logistikbranche zu begegnen. In Zusammenarbeit mit dem Mutterkonzern Element Logic setzt S&P . Element Logic neue Maßstäbe in der Automatisierung und Digitalisierung. Mit der intelligenten Lagerautomation AutoStore und innovativen Ansätzen werden Lagerprozesse nachhaltig und ressourcenschonend optimiert. Die Lagerverwaltungssoftware in Kombination mit AutoStore bietet vielseitige Features und sorgt für effiziente und benutzerfreundliche Workflows.



Effizienter Einlagerungsprozess: Neue Touch-Funktion und automatisches Scannen

Dank der integrierten Touch-Funktion am Bildschirm wird der Einlagerungsprozess am AutoStore jetzt noch einfacher und flexibler. Korrekturen können schnell und unkompliziert vorgenommen werden, was zu einer effizienteren Lagerverwaltung führt. Die installierte Kamera oberhalb des AutoStores ermöglicht zudem das automatische Scannen der Ware während des Kommissionierens, ohne dass ein separates mobiles Datenerfassungsgerät benötigt wird. Diese fortschrittliche Technologie spart wertvolle Zeit und erleichtert den Mitarbeitern die Arbeit.

Lagerverwaltungssoftware von S&P . Element Logic individuell anpassbar und zeitgemäß

S&P . Element Logic passt ihre Lagerverwaltungssoftware kontinuierlich an die individuellen Bedürfnisse der Kunden an und setzt dabei auf Cloud-Konzepte und die intelligente Warehouse Healing-Strategie. Dadurch werden Intralogistikprozesse verschlankt, IT-Prozesse automatisiert und Wegezeiten bei der Kommissionierung reduziert. Die skalierbare Software und der modulare Ansatz ermöglichen eine Anpassung an die Kundenanforderungen. Die intuitive Bedienbarkeit erleichtert die Bewältigung alltäglicher Aufgaben und steigert die Zufriedenheit und Produktivität im Betrieb.

S&P . Element Logic präsentiert SuPCIS-L8: Effiziente Lagerverwaltung und Prozessoptimierung

Die LogiMAT Messe 2025 bietet S&P . Element Logic die Möglichkeit, ihre weiterentwickelte Softwarelösung SuPCIS-L8 vorzustellen. Mit cloudbasierten Lösungen, Künstlicher Intelligenz und der innovativen Lagerautomation AutoStore setzen sie neue Standards in der Automatisierung und Digitalisierung der Logistikbranche. Die vielseitigen Features und die intuitive Bedienbarkeit der Software ermöglichen eine effiziente Lagerverwaltung und Prozessoptimierung, die den individuellen Bedürfnissen der Kunden gerecht wird. S&P . Element Logic verbessert nicht nur die Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung in Lagerprozessen, sondern steigert auch die Effizienz und Qualität der Abläufe im Betrieb.