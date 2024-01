Saab unterzeichnet Vertrag zur Bereitstellung von Feuerwehrflugzeugen in Schweden

Saab und die Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) haben einen neuen Vertrag unterzeichnet, der vorsieht, dass Saab bis 2024-2025 Feuerwehrflugzeuge zur Verfügung stellt. Neben den Flugzeugen wird auch die Besatzung und Logistik von Saab gestellt. Dadurch wird die Fähigkeit der örtlichen Rettungsdienste gestärkt, Waldbrände effektiv zu bekämpfen. Die Flugzeuge stehen am Flughafen Skavsta bereit und können innerhalb von 180 Minuten einsatzbereit sein. Bei Bedarf kann der Service auch in andere Gebiete verlegt werden.



Saab verlängert Vertrag für Löschflugzeuge bis 2024-2025

Saab hat derzeit im Auftrag der MSB vier Löschflugzeuge im Betrieb und wird diese Dienstleistung gemäß des neuen Vertrags bis 2024-2025 weiterhin anbieten. Zusätzlich haben Saab und die MSB eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet, die es der MSB ermöglicht, den Service bis 2027 zu verlängern. Diese Vereinbarung beinhaltet auch die Option, bis zu sechs zusätzliche Flugzeuge einzusetzen, um die Kapazität zur Bekämpfung von Waldbränden zu erhöhen.

Der Vertrag zwischen Saab und der MSB hat zum Ziel, die örtlichen Rettungsdienste bei der Bekämpfung von Waldbränden zu unterstützen. Ein Teil dieses Services ist in die gemeinsame Brandbekämpfung der EU integriert, um Mitgliedsländer in Notfällen zu helfen. Die Löschflugzeuge stehen am Flughafen Skavsta in Schweden bereit und können innerhalb von 180 Minuten einsatzbereit sein. Bei Bedarf können sie auch an andere Standorte verlegt werden oder mit kürzeren Bereitschaftszeiten bereitgestellt werden.

Lars Tossman, Leiter des Geschäftsbereichs Aeronautics bei Saab, betont die Bedeutung der fortgesetzten Bereitstellung von Feuerbekämpfungsfähigkeiten für Schweden und die EU. Dies unterstreicht die Fähigkeit von Saab, die schwedische Gesellschaft auf ziviler Ebene zu unterstützen und trägt zur Sicherheit der Bevölkerung bei.

Saab ist seit 2020 im Besitz und Betrieb des AT-802F Fire Boss, einem speziell für die Feuerbekämpfung entwickelten Flugzeug. In enger Zusammenarbeit mit der MSB und den örtlichen Rettungsdiensten hat Saab bereits über 60 Einsätze erfolgreich durchgeführt. Das Flugzeug verfügt über die nötige Ausrüstung und Technologie, um effektiv gegen Waldbrände vorzugehen und unterstützt damit die Bemühungen der Rettungsdienste in Schweden.

