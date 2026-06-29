Saab und CAE erweitern AEW&C-Schulungspartnerschaft in Kanada um GlobalEye

Saab und CAE haben ihr seit November 2025 bestehendes Kooperationsmodell um ein spezifisches Teaming-Agreement für Kanada erweitert. Im Fokus steht die Einbindung von CAEs nachgewiesener Trainingskompetenz in das AEW&C-Programm GlobalEye von Saab. Auf dieser Basis entwickeln beide Partner integrierte, skalierbare Trainings- und Simulationssysteme, die den spezifischen Anforderungen der Canadian Armed Forces entsprechen. Ziel ist die Steigerung der Einsatzbereitschaft und die Förderung technologischer Innovationen im Luftfahrt- und Raumfahrtsektor durch Expertise.



Saab und CAE vertiefen kanadische Kooperation mit neuem AEW&C-Abkommen

Mit dem neuen Teaming-Agreement für den kanadischen Markt führen Saab und CAE die seit November 2025 bestehende Global Cooperation Agreement weiter. Ziel ist die strukturelle Intensivierung ihrer Zusammenarbeit in den Disziplinen Training und Simulation. Durch diese Vereinbarung beabsichtigen beide Konzerne, ihre gemeinsame Expertise gezielt zu bündeln und passgenaue Ausbildungs- und Simulationslösungen für das AEW&C-Programm Kanadas bereitzustellen. Der Vertrag verdeutlicht das Engagement beider Partner zur nachhaltigen Ausweitung gemeinsamer Projekte innovativer Maßnahmen.

Saab integriert CAE-Expertise in Kanadas AEW&C-Programm für skalierbare Ausbildung

Das Abkommen erweitert Saabs Portfolio im AEW&C-Programm Kanadas durch Integration der anerkannten Ausbildungsexpertise von CAE. Im Fokus steht die Konzeption und Realisierung maßgeschneiderter Trainingskonzepte, leistungsfähiger Simulationsplattformen sowie didaktischer Unterlagen, die exakt auf die Einsatzbedingungen und operativen Anforderungen der Canadian Armed Forces abgestimmt sind. Durch diesen Zusammenschluss entsteht eine durchgängige, modular erweiterbare Trainingsinfrastruktur, die Effizienz und Effektivität der Ausbildung steigert und die Einsatzbereitschaft nachhaltig optimiert und Flexibilität erhöht sowie Kapazitäten erweitert.

GlobalEye bietet Multi-Domain-Surveillance mit AESA-Radar und elektro-optischer fortschrittlicher Sensorfusion

GlobalEye bietet ein hochmodernes Multi-Domain-Überwachungssystem, das auf Langstreckendetektion und umfassender Situationswahrnehmung in Luft-, See- und Landomgebungen basiert. Mithilfe einer aktiven elektronisch schwenkbaren phased-array (AESA)-Radartechnologie, präziser elektro-optischer Sensoren und fortgeschrittener Datenfusion verarbeitet es simultan viele Sensorströme. Diese nahtlose Integration ermöglicht es den kanadischen Streitkräften, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu identifizieren, die Lage dynamisch zu analysieren und Einsatzkräfte mit präzisen Informationen zielgerichtet zu koordinieren. Dabei steigert es Effektivität, Sicherheit, Einsatzflexibilität und Reaktionsgeschwindigkeit effizient.

Johansson: GlobalEye liefert Spitzen-Multi-Domain-Überwachung als Basis für zukünftige Innovationen

Saab-CEO Micael Johansson hebt hervor, dass GlobalEye eine Spitzenklasse-Überwachung über mehrere Domänen hinweg ermögliche und bezeichnet das neue Teaming Agreement als wichtigen Zwischenschritt für künftige Chancen. CAE-CEO Matt Bromberg betont die herausragende Verteidigungsexpertise seines Unternehmens, die essenziell für den Aufbau einer leistungsfähigen AEW&C-Fähigkeit in Kanada sei. Er unterstreicht das gegenseitige Vertrauen und die Zusammenarbeit beider Partner zur Sicherstellung erfolgreicher Implementierung. Johansson sieht dies als Ausgangspunkt. Bromberg hebt beider Synergien hervor.

Saab und CAE stärken regionales kanadisches Luftfahrt- und Verteidigungsökosystem

Das Abkommen unterstreicht Saabs klares Bekenntnis, kanadische Industriezweige nachhaltig zu stärken und lokale Kompetenzen gezielt zu fördern. Im Verbund mit CAE werden bewährte Technologien und Fachwissen übertragen, um souveräne Trainingslösungen aufzubauen. Durch diesen Wissenstransfer entstehen praxisorientierte Schulungsplattformen, die die Einsatzbereitschaft der Canadian Armed Forces optimieren. Gleichzeitig wird die Innovationskraft des heimischen Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungssektors langfristig gesteigert und durch gezielte Wertschöpfungsketten gefestigt. Außerdem fördert die Partnerschaft regionale Zulieferunternehmen aktiv.

Durch das Teaming-Agreement von Saab und CAE erhalten die Canadian Armed Forces hochmoderne Trainings- und Simulationslösungen, die eine realitätsnahe Ausbildung gewährleisten und damit die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte nachhaltig verbessern. Zugleich schafft die Zusammenarbeit einen soliden Grundstein für künftige AEW&C-Projekte und stärkt durch Technologie- und Wissenstransfer die kanadische Industrie. Auf diese Weise werden souveräne Fähigkeiten gefördert und gleichzeitig Innovationen sowie Wachstum im Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssektor Kanadas vorangetrieben, messbar nachhaltig.