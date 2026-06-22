Weltweit unbemannter Erstflug des LoyalEye-AEW-Systems auf MQ-9B in Kalifornien

Am 19. Mai führten Saab und General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) in Desert Horizon, Südkalifornien, den ersten unbemannten Flug eines Airborne Early Warning-Systems durch. Dabei kam der kompakte LoyalEye-Radarsensor auf einer MQ-9B zum Einsatz und startete eine mehrmonatige Testphase mit leistungsstarker SATCOM-Konnektivität. Durch die Beyond Line-of-Sight-Fähigkeit lassen sich Aufklärungsreichweite und situatives Verständnis deutlich erhöhen, wodurch die Luftraumüberwachung langlebiger, flexibler und sicherer gestaltet wird. Ziel ist eine umfassende Einsatzreifeprüfung im Jahresverlauf.



Saab und GA-ASI führten erste unbemannte AEW-System Testflug durch

In einer gemeinsamen Initiative von Saab und General Atomics Aeronautical Systems wurde am 19. Mai im Flugtestgelände Desert Horizon in Südkalifornien der weltweit erste unbemannte Testflug eines Airborne Early Warning-Systems erfolgreich durchgeführt. Hierbei kam Saabs kompakter LoyalEye-Radarsensor zum Einsatz, der in das Lufttüchtigkeitszertifikat einer MQ-9B-Drohne integriert wurde. Die Plattform übermittelte dabei erste Radardaten und läutete damit eine mehrmonatige Evaluierungsphase bis zur abschließenden Leistungsdemonstration ein und gilt als bedeutender technologischer Meilenstein.

Saab integriert GlobalEye-Expertise in kompaktes LoyalEye-Drohnenradarsystem für unbemannte Missionsüberwachung

Saab, weltweit führend im Bereich Airborne Early Warning, transferiert seine umfassende Erfahrung aus der bemannten AEW&C-Lösung GlobalEye in die unbemannte LoyalEye-Konfiguration. Dieses System kombiniert ein kompaktes Design mit einer hochauflösenden Radarleistung und wurde gezielt für Einsätze auf unbemannten Flugkörpern entwickelt. GA-ASI steuert dazu seine bewährten UAV-Plattformen sowie fundierte Betriebskenntnisse bei, wodurch LoyalEye in der Lage ist, über längere Zeiträume störungsfreie Frühwarn- und Überwachungsaufgaben autonom durchzuführen und internationale Kommunikationsstandards nahtlos erfüllt.

MQ-9B-Drohne verlängert Einsatzdauer dank LoyalEye-Sensorik ohne Besatzungsrisiko in Gefahrengebieten

Die MQ-9B von General Atomics Aeronautical Systems ist eine UAV-Plattform in mittlerer Flughöhe mit außergewöhnlicher Ausdauer. Die Drohne bietet eine bislang unerreichte Betriebsverfügbarkeit und eignet sich für langwierige Überwachungs- und Aufklärungsmissionen. Durch die Integration des LoyalEye-Radarsensors gewinnt sie eine leistungsfähige alufernsensorische Erfassung. Diese erhöht die Verweildauer über Gefahrenzonen erheblich und ermöglicht präzise Zielerfassung, ohne dabei Piloten oder bemannte Flugzeuge Risiken auszusetzen. Gleichzeitig erhöht sie die Flexibilität in dynamischen Einsatzszenarien nachhaltig.

LoyalEye auf MQ-9B steigert Persistenz, Awareness und flexible Optionen

In seiner Funktion als Leiter von Saabs Geschäftsbereich Surveillance hebt Carl Johan Bergholm hervor, dass die Integration des LoyalEye-Radars auf der MQ-9B eine deutlich höhere Betriebsdauer ermöglicht. Dank erhöhter Persistenz lassen sich Überwachungsaufgaben länger durchführen. Das erweiterte operative Spektrum eröffnet vielfältige Einsatzszenarien, während die nahtlose Zusammenarbeit mit bemannten Einheiten die Gesamteffektivität steigert. Zusammen verbessern diese Eigenschaften das situative Lagebild und bieten flexiblere Reaktionsmöglichkeiten in schnell veränderlichen Umgebungen. besser planbar effizienter.

GA-ASI AEW-System auf MQ-9B schützt gegen Raketen, Drohnen, Flugzeugen

David R. Alexander, GA-ASI-Präsident, betont, dass das AEW-System der MQ-9B einen umfassenden Schutz gegen taktische Flugkörper, gelenkte Raketen, unbemannte Luftfahrzeuge und Kampfflugzeuge bietet. Dank der konstant hohen Einsatzverfügbarkeit dieser Medium-Altitude-UAS entfällt jegliche Gefährdung von Piloten. Gleichzeitig erhöht sich die Abwehrkapazität erheblich, da das System präzise Detektionsergebnisse liefert und damit die Fähigkeit zur frühzeitigen Warnung und zielgerichteten Bekämpfung von Bedrohungen in kritischen Lufträumen verbessert. Es gewährleistet kontinuierliche Überwachung und effektive Reaktionszeiten.

Satcom-fähige Lösung ermöglicht Frühwarnung, Langstreckendetektion und simultane Multizielverfolgung weltweit

Die integrierte Systemlösung ermöglicht präzise Frühwarnerkennung potenzieller Bedrohungen durch Radarsensoren kombiniert mit Algorithmen zur Klassifizierung, erweitert die Reichweite für Langstreckendetektion durch hochauflösende Signalauswertung und erlaubt simultanes Tracking zahlreicher Ziele sowie deren Verfolgung über dynamische Einsatzräume. SATCOM-Verbindungen bieten Ausfallsicherheit jenseits der optischen Sichtlinie, optimieren Datenübertragungskapazitäten in Echtzeit und stellen eine kontinuierliche, weltweit nutzbare Kommunikationsinfrastruktur für militärische Operationen und zivile Überwachungsaufgaben sicher. Sie unterstützt strategische Planung, reduziert Informationslücken und sichert Kontrolle.

Mehrmonatige Testphase führt zur finalen Demonstration des unbemannten AEW-Systems

Die gegenwärtige Erprobungsphase erstreckt sich über mehrere Monate und zielt darauf ab, eine umfassende Demonstration aller Leistungsmerkmale des unbemannten AEW-Systems zu realisieren. In dieser abschließenden Vorführung werden sämtliche Sensordaten, Satellitenkommunikationsfunktionen sowie operationelle Einsatzfähigkeiten vorgestellt und auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft. Das erfolgreiche Abschließen dieser finalen Phase dient der Validierung der Einsatzreife und legt die Grundlage für eine anschließende Serienfertigung in relevanten Einsatzszenarien und unterstützt künftige Beschaffungsentscheidungen direkt entscheidungsrelevant.

Das unbemannte AEW-System von Saab und GA-ASI kombiniert hochpräzise Radartechnologie mit außergewöhnlicher Ausdauer und umfassender Sicherheit. Die Integration des LoyalEye-Sensors auf der MQ-9B ermöglicht lückenlose Frühwarnfunktionen sowie kontinuierliche Überwachung von Lufträumen. Diese Lösung erweitert das Einsatzspektrum unbemannter Plattformen, steigert operative Flexibilität und schützt menschliche Besatzungen vor Risiken. Durch nahtlose SATCOM-Anbindung entsteht eine erweiterte Reichweite, während Echtzeitdaten eine fundierte Entscheidungsfindung in dynamischen Bedrohungsszenarien unterstützen. Das System setzt neue Maßstäbe für AEW.