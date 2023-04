Schweißverfahren: Übersicht über die gängigen Verfahren

MIG/MAG-Schweißen

Es gibt verschiedene Arten des Schweißens, doch das MIG/MAG-Schweißen muss besonders hervorgehoben werden. Es lässt ganz neue Möglichkeiten im Bereich des Schweißens zu und ermöglicht es, eine Vielzahl von verschiedenen Materialien miteinander zu verbinden. Außerdem ist das sogenannte Schutzgasschweißen einfach zu erlernen.Der Schweißdraht wird bei diesem Schweißverfahren automatisch durch den Handbrenner zugeführt.

Dieser Schweißdraht ist dabei gleichzeitig Elektrode und Zusatz. Die Umgebungsluft wird durch das Schutzgas verdrängt, das durch eine Düse am vorderen Ende des Handbrenners ausströmt. Am gängigsten ist das MAG-Schweißen, wobei MAG für „Metall Aktivgas“ steht. Kohlendioxid, Wasserstoff oder Sauerstoff in verschiedenen Stoffgemischen werden dabei als Aktivgase verwendet. Die Schmelze soll bei diesem Schweißverfahren nicht mit dem Sauerstoff, der sich in der Luft befindet, reagieren. Dies wird über die Schutzgase erreicht. Ansonsten würden sich Schlacken bilden, die die Schweißnaht porös und rostanfällig werden lassen können.

Durch die Verwendung des Schutzgases ist das Verfahren auch in der Automobilindustrie oder im Schiffbau verbreitet, denn die Rostbildung stellt somit keine Gefahr dar. Die großen Vorteile dieses Schweißverfahrens liegen in der leichten Handhabung, in den hochwertigen Arbeitsergebnissen und in der hohen Abschmelzleistung. Insgesamt ist das Arbeiten bei diesem Verfahren sehr schnell möglich.Beim MIG-Schweißen werden inaktive Gase verwendet, dazu zählen Argon und Helium. Geschweißt werden unter anderem Titan, Magnesium oder Aluminium, eine hochwertige Schweißnaht ist auch bei diesem Verfahren möglich.

WIG-Schweißen

Langsam reagierende Gase wie Helium und Argon kommen auch beim WIG-Schweißen zur Anwendung, meist werden bei diesem Verfahren dünne Alu-Bleche oder Bleche aus Edelstahl miteinander verbunden. Es entstehen in der Regel nur wenige Gase oder Spritzer.

Das Verfahren selbst entstand, als man auf der Suche nach einem möglichen Verbindungsverfahren wir Magnesium war, das als leicht entzündlich gilt. Anfangs wurde das Lichtbogenschweißen dafür verwendet, wobei eine Wolframelektrode und Helium die Mittel der Wahl waren. Das WIG-Schweißen gilt heute als Schweißverfahren für Könner und verlangt viel Übung.

Im Vergleich zum MIG/MAG-Schweißen ist das WIG-Schweißen deutlich zeitaufwendiger, dafür ist das Ergebnis jedoch noch hochwertiger. Die Kanten schmelzen perfekt ineinander, die Schweißnähte sind sehr fein. Damit wird das Verfahren überall dort eingesetzt, wo es auf das feine Arbeiten ankommt. Unter anderem wird es im Möbelbau eingesetzt.