SECO und Raspberry Pi vereinbaren strategische Zusammenarbeit in Hardware- und Softwareentwicklung

Die strategische kommerzielle Vereinbarung zwischen SECO S.p.A. und Raspberry Pi Holdings plc hat zum Ziel, ihre Geschäftsmöglichkeiten durch Zusammenarbeit in der Hardware- und Softwareentwicklung zu erweitern. Durch die Kombination der Expertise von SECO in IoT-Technologien mit den vielseitigen Rechenlösungen von Raspberry Pi werden innovative maßgeschneiderte Produkte geschaffen, die den wachsenden Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht werden.



SECO entwickelt maßgeschneiderte HMI-Lösung mit Raspberry Pi CM5

SECO plant, eine 10,1-Zoll Human-Machine-Interface (HMI)-Lösung auf den Markt zu bringen, die auf der fünften Generation des Raspberry Pi Compute Module (CM5) basiert. Durch die Zusammenarbeit mit Raspberry Pi wird SECO maßgeschneiderte Lösungen entwickeln, die speziell auf die Anforderungen industrieller Kunden zugeschnitten sind. Diese Lösungen werden durch die Integration von Raspberry Pi OS vereinfacht, um eine nahtlose Integration zu ermöglichen.

Die Clea IoT-Software-Suite von SECO wird in das Raspberry Pi OS integriert und erweitert damit das Produktportfolio von RPI. Diese Integration bietet eine nahtlose Lösung für die Verwaltung von Geräten, die Orchestrierung von Daten und KI/ML-Anwendungen, was den Mehrwert für industrielle Benutzer erhöht. Zusätzlich wird der sichere und benutzerfreundliche Dienst Raspberry Pi Connect in den Software-Stack von SECO integriert, der den Remote-Zugriff auf Raspberry Pi-Geräte über einen Webbrowser ermöglicht.

Durch die Integration von Raspberry Pi Connect in das kommerzielle Angebot von Clea auf Raspberry Pi-Geräten wird den Benutzern ermöglicht, von überall aus auf den Desktop ihres Geräts zuzugreifen. Dies erleichtert insbesondere das Management und die Interaktion in industriellen Anwendungen und unterstützt die Strategie der Integration von Clea in das Raspberry Pi-Produktportfolio. Zusätzlich verpflichtet sich Raspberry Pi, Clea in sein Repository oder eine ähnliche technische Alternative aufzunehmen, falls SECO ein Clea-Paket entwickelt.

Die Partnerschaft zwischen SECO und Raspberry Pi ermöglicht die Erforschung von zukunftsweisenden Technologien wie Bilderkennung, Edge AI und Raspberry Pi-Mikrocontrollern. SECO bringt sein umfangreiches Know-how in Bereichen wie Energiemanagement, Smart Building, Gesundheitswesen und industrielle Automation ein, um gemeinsam mit Raspberry Pi innovative Lösungen zu entwickeln. Das Ziel ist es, das Wachstum, die Effizienz und die Innovation in den Märkten für Embedded-Systeme und Industrie voranzutreiben.

Durch die Partnerschaft zwischen SECO und Raspberry Pi wird SECO die Möglichkeit haben, von der weit verbreiteten Hardware-Technologie von Raspberry Pi zu profitieren und die Stärken beider Unternehmen in der Softwareentwicklung zu nutzen. Dies wird es SECO ermöglichen, innovative Lösungen im Bereich des industriellen IoT anzubieten, die einen erheblichen Mehrwert für ihre Stakeholder schaffen.

SECO revolutioniert die Digitalisierung industrieller Produkte und Prozesse

SECO ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung innovativer Lösungen zur Digitalisierung industrieller Produkte und Prozesse spezialisiert hat. Mit ihren Hardware- und Softwareangeboten ermöglicht SECO B2B-Unternehmen die einfache Integration von Edge Computing, IoT, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz in ihre Geschäftsabläufe. Die breite Palette an Anwendungsbereichen, in denen SECO tätig ist, umfasst Branchen wie Medizin, industrielle Automation, Fitness, Verkaufsautomaten und Transport. Die Lösungen von SECO tragen zur Umweltfreundlichkeit von Geschäftsprozessen bei, indem sie die Live-Überwachung und intelligente Steuerung von Feldgeräten ermöglichen und so eine effizientere Nutzung von Ressourcen gewährleisten.