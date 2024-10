Effiziente Transitfrachtabfertigung für Waren von Europa nach Zentralasien

Die Niederlassung von AsstrA in Aserbaidschan bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für die Abfertigung von Transitfracht im Seehafen Alyat in Baku an. Mit dieser Lösung können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Waren aus Europa pünktlich nach Kasachstan und in andere zentralasiatische Länder geliefert werden.



AsstrA verkürzt Lieferzeiten von Saftverpackungen von Ungarn nach Kasachstan

Das AsstrA-Team organisiert den Transport von Saftverpackungen von Ungarn nach Kasachstan über eine Route durch Aserbaidschan. Durch eine gründliche Analyse wurde diese Route als die zeitsparendste und kostengünstigste Option für den Kunden identifiziert. Im Hafen von Alyat erfolgt eine schnelle Umladung und Transitabfertigung der Fracht, was zu einer erheblichen Verkürzung der Lieferzeit im Vergleich zur Transitabfertigung über türkische Häfen führt. Der Registrierungsprozess dauert nun nur noch 1-1,5 Tage.

Hochwertige Transitabfertigungsdienste für den Warenverkehr von Europa nach Zentralasien

Die Repräsentanz von AsstrA in Aserbaidschan bietet umfassende Dienstleistungen für die Transitabfertigung von Fracht von Europa nach Zentralasien. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und Ressourcen minimieren sie Verzögerungen und bieten schnelle und professionelle Lösungen für den Warenverkehr. Dies ermöglicht es den Kunden, sich auf ihre Geschäftsentwicklung zu konzentrieren und sicherzustellen, dass ihre Waren pünktlich geliefert werden.

Kontaktieren Sie AsstrA, um individuelle Logistikanforderungen zu besprechen und Lösungen zu finden

Bei AsstrA haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuellen Logistikanforderungen zu besprechen und die besten Lösungen für Ihr Unternehmen zu finden. Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung und bieten Ihnen umfassende Beratung und Unterstützung bei der Optimierung Ihrer logistischen Prozesse.

Für alle Anliegen bezüglich der Zollabfertigung in Aserbaidschan steht Ihnen das Team von AsstrA per E-Mail zur Verfügung: customs.az.ge@asstra.com

Sie können uns unter der Telefonnummer +994 12 310 15 26 kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten

Die Repräsentanz von AsstrA in Aserbaidschan übernimmt die umfassende Transitfrachtabfertigung im Seehafen Alyat in Baku. Mit ihrem erfahrenen Team sorgen sie für eine optimale Logistiklösung für den Warenverkehr von Europa nach Zentralasien und minimieren dabei Verzögerungen. Unternehmen können von diesen Dienstleistungen profitieren, indem sie ihre Lieferzeiten verkürzen und sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Gerne stehen die Experten von AsstrA zur Verfügung, um individuelle Logistikanforderungen zu besprechen und die besten Lösungen für jedes Unternehmen zu finden.