Revolutionäre Lösung für die Automatisierung der Logistikprozesse vorgestellt

Die Logistikbranche profitiert heute von den unverzichtbaren Faktoren der Digitalisierung und Automatisierung. Allerdings stehen viele Unternehmen immer noch vor der Herausforderung manueller Tätigkeiten und komplexer Abläufe. Das mühsame Scannen von Codes und Etiketten sowie der hohe Arbeitsaufwand beim Buchen von Wareneingängen und -ausgängen beanspruchen wertvolle Ressourcen und Zeit bei der Bestandserfassung.



Effiziente Lösung für automatisierte Buchung von Lagerbewegungen und Behältern

Die gemeinsame Lösung von SmartMakers und Arvato Systems, die auf der Logistics & Automation Messe präsentiert wird, revolutioniert die Buchung von Lagerbewegungen und Behältern in der Intralogistik. Durch den Einsatz kostengünstiger IoT-Tracker, die an den Behältern angebracht werden, werden alle Bewegungen in Echtzeit erfasst. Die Standortdaten werden an die thingsHub-Software von SmartMakers übermittelt und anschließend an die modulare Logistik-Plattform platbricks(R) von Arvato Systems weitergeleitet. Hier werden die logistischen Vorgänge effizient und zuverlässig verwaltet, wodurch Nutzer jederzeit den Überblick über Bestände und deren Veränderungen behalten.

Mit der innovativen Lösung wird jeder Ladungsträger zu einem intelligenten Objekt, das eigenständig verortet wird. Dadurch entfällt das manuelle Scannen von Barcodes sowie das Passieren eines RFID-Gates. Die Automatisierung dieser Abläufe ermöglicht es den Mitarbeitern, ihre Zeit auf andere wertschöpfende Aufgaben zu konzentrieren.

Die Zusammenarbeit zwischen SmartMakers und Arvato Systems bietet Unternehmen ein leistungsstarkes Werkzeug, um zeitaufwändige Prozesse, fehlerhafte Buchungen und intransparente Abläufe in der Logistik zu minimieren. Durch die Kombination zweier innovativer Plattformen entsteht ein Produkt, das die Effizienz steigert und wertvolle Ressourcen einspart. Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung und Zuverlässigkeit beider Unternehmen, die ihre Kompetenzen gebündelt haben, um echten Mehrwert zu generieren.

