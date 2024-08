KEENON Robotics ist ein weltweit führender Anbieter von Service-Robotiklösungen. Seit der Gründung im Jahr 2010 hat sich das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Partner auf globalen Märkten entwickelt. Mit Niederlassungen in mehr als 60 Ländern bietet KEENON Robotics eine breite Palette an Service-Robotern und integrierten Lösungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen. Das Fachwissen des Unternehmens im Bereich der autonomen Indoor-Navigation revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Dienstleistungen anbieten.



KEENON Robotics – Der Pionier der Service-Robotik

KEENON Robotics ist ein führender Anbieter von Service-Robotern und bietet Unternehmen weltweit zuverlässige Lösungen. Mit umfangreichem Fachwissen in der autonomen Indoor-Navigation revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Dienstleistungen anbieten. Von einer breiten Auswahl an Service-Robotern und integrierten Lösungen profitieren Unternehmen in unterschiedlichen Industriezweigen. Mit Niederlassungen in mehr als 60 Ländern ist KEENON Robotics ein verlässlicher Partner auf globalen Märkten.

Effiziente Lieferoptionen für Cafes und kleine Restaurants

Der DINERBOT T3 ist ein perfekter Roboter für den Einsatz in Cafes und kleinen Restaurants. Durch seine verriegelbaren Türen, die entweder per Passwort oder durch Sensoren geöffnet werden können, bietet er flexible Lieferoptionen. Die herausnehmbaren und höhenverstellbaren Fächer ermöglichen eine einfache Anpassung an verschiedene Lieferungen und optimieren somit den Ablauf in gastronomischen Betrieben.

Der DINERBOT T8 ist ein äußerst vielseitiger Roboter, der sich ideal für den Einsatz in größeren Hotels und Restaurants eignet. Mit seiner Fähigkeit, Speisen an verschiedene Tische zu liefern und sich dank seiner schlanken Maße durch enge Lücken zu bewegen, ist er perfekt für verwinkelte Tische geeignet.

Der DINERBOT T9 ist ein spezialisierter Roboter für den sicheren und effizienten Transport von Speisen und Getränken. Mit seinem offenen Gehäuse und bis zu 4 Fächern bietet er ausreichend Platz für verschiedene Bestellungen. Jedes Fach kann bis zu 10 kg tragen, was ihn ideal für den Einsatz in Restaurants, Lounges oder Bars macht. Der DINERBOT T9 erleichtert die Arbeit des Personals und verbessert den Service für die Gäste.

Der DINERBOT T10 von Keenon Robotics ist das Spitzenmodell und kombiniert erstklassigen Service mit Werbemöglichkeiten. Mit seinem Front-Display können nicht nur Werbeanzeigen und Menüs angezeigt werden, sondern er kann auch Speisen zustellen und anschließend das Besteck zurückbringen. Dank seines anpassbaren Interfaces vereint der T10 die besten Eigenschaften der anderen Roboter.

Der BUTLERBOT W3: Ein kompakter Roboter für Gastgewerbe und mehrstöckige Gebäude

Der BUTLERBOT W3 ist ein kompakter Roboter, der speziell für den Einsatz im Gastgewerbe und in mehrstöckigen Gebäuden entwickelt wurde. Mit seinen verschließbaren Fächern bietet er eine sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Gerichte und Getränke. Dank seiner Fähigkeit, sich mit Fahrstühlen zu verbinden, kann der W3 problemlos andere Stockwerke erreichen, um Gäste in Hotels effizient zu bedienen.

Effizienter Roboter für den sicheren Transport von schweren Waren

Der KEENON S100 ist ein speziell für den Transport von schweren Waren entwickelter Roboter. Dank seiner großzügigen Ladefläche und optionalen Körben können eine große Anzahl von Objekten sicher transportiert werden. Mit einer beeindruckenden Tragfähigkeit von bis zu 100 kg ist der S100 in der Lage, auch schwere Lasten mühelos zu bewegen.

Automatische Wegfindung und Hindernisvermeidung: Die Stärken der Keenon-Roboter

Dank der automatischen Wegfindung und Hindernisvermeidung sind alle Keenon-Roboter in der Lage, alternative Routen zu berechnen und Gefahren auszuweichen. Durch die integrierte Hydraulik sind sie stabil und können das Umkippen oder Verschütten von transportierten Waren verhindern. Die Möglichkeit, die Roboter miteinander zu verbinden, ermöglicht den Austausch von Informationen und vermeidet Kollisionen. Zusätzliche Sicherheit bietet der Notaus-Knopf, der in allen Keenon-Robotern integriert ist.

Effiziente Service-Robotiklösungen für Unternehmen weltweit: KEENON Robotics

KEENON Robotics bietet effiziente und zuverlässige Service-Roboterlösungen für Unternehmen weltweit. Die Roboter optimieren Arbeitsabläufe und verbessern den Kundenservice in verschiedenen Branchen wie dem Gastgewerbe, Bürogebäuden und der Logistik. Mit fortschrittlicher Technologie setzt das Unternehmen neue Maßstäbe in der Service-Robotik und gestaltet die Zukunft dieser Branche.