Siam Yamato Steel setzt auf Viridis Performance für Energiemanagement

Die Siam Yamato Steel Company Limited hat beschlossen, die Energiemanagementlösung Viridis Performance der SMS group zu implementieren. Durch die Analyse von Echtzeitdaten ermöglicht es dieses auf KI-Modellen basierende System, den Produktionsprozess zu optimieren und den Energieverbrauch zu senken. Dies führt zu einer erheblichen Steigerung der Energieeffizienz, Kostensenkungen und einer deutlichen Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.



SYS und Vetta implementieren Viridis Performance zur Energieoptimierung

Die Siam Yamato Steel Company Limited (SYS) hat eine strategische Partnerschaft mit Vetta, der brasilianischen Tochtergesellschaft der SMS group, eingegangen, um das innovative Viridis Performance-System in ihren Produktionsstätten in Rayong zu implementieren. Durch den Einsatz von fortschrittlichen KI-Modellen kann das System große Mengen an Echtzeitdaten analysieren und den Energieverbrauch signifikant reduzieren, ohne dabei die Produktionsleistung zu beeinträchtigen.

SYS steigert Energieeffizienz in Warmwalzwerken mit Viridis Performance

Die Siam Yamato Steel Company Limited (SYS) verfügt über zwei Warmwalzwerke mit einer Gesamtproduktionsleistung von 1,1 Millionen Tonnen pro Jahr in Map Ta Phut Industrial Estate und WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut). Um die Energieeffizienz zu verbessern, setzt SYS auf die Viridis Suite, insbesondere Viridis Performance. Dieses System ermöglicht die Echtzeitüberwachung von relevanten Energieverbrauchsvariablen wie Strom und Erdgas und stellt spezielle Dashboards mit Echtzeitdaten und Sollwerten zur Verfügung, um schnelle Reaktionen auf Abweichungen zu ermöglichen.

Nachhaltigkeit: SYS setzt auf Elektrolichtbogenofen mit recycelten Stahlrohstoffen

Der Elektrolichtbogenofen in der Map Ta Phut-Anlage von SYS ist ein herausragendes Beispiel für nachhaltiges Engagement. Dieser Ofen setzt ausschließlich recycelte Stahlrohstoffe ein und verfügt über ein modernes Regelsystem für die chemische Zusammensetzung. Dadurch wird eine Produktion von qualitativ hochwertigen Halbzeugen und fertigen Produkten wie Breitflanschträgern, I-Profilen und U-Profilen ermöglicht.

Effiziente Stahlerzeugung durch innovative Viridis-Lösung der SMS group

Die Viridis-Lösung von SMS group, integriert im Geschäftsbereich CoE Solutions X, vereint zuverlässige Datenverarbeitung mit metallurgischem Know-how. Durch die Kombination von Elektrik & Automation, Service und Digitalisierung strebt dieser Bereich maximale Effizienz und Wirtschaftlichkeit in der Stahlerzeugung an.

Piya Chairat lobt SMS group und Vetta für metallurgische Kompetenz

Piya Chairat, Plant Manager bei SYS-MTP, schätzt die hohe fachliche Expertise von SMS group und Vetta im Bereich Metallurgie und Technologie. Er betont die bedeutenden Vorteile der Viridis Performance-Lösung, die dazu beiträgt, die betriebliche Effektivität zu steigern und die Energieeffizienz zu verbessern. Durch diese Maßnahmen können Kosteneinsparungen erzielt und die Kapitalrendite erhöht werden.

Bernhard Steenken, CSO von SMS group für APAC & MEA, hebt hervor, dass Viridis Performance ein wegweisendes Beispiel für die Integration von fortschrittlichen digitalen Algorithmen und mathematischen Modellen mit der Expertise der SMS group ist. Diese Kombination ermöglicht optimale Ergebnisse im Bereich der Stahlwerke und demonstriert eindrucksvoll die Technologiekonvergenz.

Viridis Performance steigert Energieeffizienz und senkt Kosten in der Stahlindustrie

Die Implementierung der Viridis Performance-Lösung bei Siam Yamato Steel ermöglicht eine signifikante Verbesserung der Energieeffizienz, eine Senkung der Kosten, eine Steigerung der Leistungsfähigkeit und eine Minimierung des CO2-Fußabdrucks. Dies zeigt deutlich, wie moderne Technologie und Nachhaltigkeit erfolgreich in der Stahlindustrie kombiniert werden können.