Supply Chain Awards 2024: Ludwig Meister gewinnt SCM-Preis

Ludwig Meister, ein technischer Händler, wurde mit dem Supply Chain Management Award 2024 ausgezeichnet. Seine „Never Out of Stock“-Lösung nutzt digitale Optimierungsschritte und automatisierte Beschaffungsprozesse, um Materialverfügbarkeiten frühzeitig zu erkennen und Engpässe zu vermeiden. Dadurch können Lagerbestände reduziert und Durchlaufzeiten verkürzt werden, was den Kunden höhere Planbarkeit und Effizienz ermöglicht. Die Lösung zeichnet sich durch eine starke Automatisierung und die Anbindung von über 100 Lieferanten aus.



Ludwig Meister gewinnt Supply Chain Management Award 2024

Ludwig Meister wurde für seine innovative „Never Out of Stock“-Lösung mit dem Supply Chain Management Award 2024 ausgezeichnet. Diese Lösung nutzt digitale Optimierungsschritte und zeigt eindrucksvoll, wie die digitale Transformation und vorausschauende Prozessoptimierung zur Effizienzsteigerung in Lieferketten beitragen können. Durch die Kombination von Echtzeit-Datenanalysen und automatisierten Beschaffungsprozessen ermöglicht die Lösung eine frühzeitige Erkennung von Materialverfügbarkeiten und Engpässen. Dies führt zu einer Reduzierung der Lagerbestände und verkürzten Durchlaufzeiten, was den Kunden von Ludwig Meister eine höhere Planbarkeit und Effizienz bietet. Die Lösung zeichnet sich durch ihre starke Automatisierung und die Anbindung von über 100 Lieferanten aus.

Cellumation gewinnt Smart Solution Award für innovative Materialflusslösung

Cellumation erhielt den Smart Solution Award für ihre softwaregesteuerte Materialflusslösung, die auf dem innovativen „celluveyor“ basiert. Dieses System besteht aus hexagonalen Zellen mit omnidirektionalen Rädern, die eine flexible Objektbeförderung ermöglichen. Die Technologie bietet zahlreiche Vorteile, darunter einen geringeren Flächenbedarf, einen hohen Durchsatz, niedrige Energiekosten und einfache Wartung. Die Lösung kann problemlos in bestehende Materialflusssysteme integriert werden und ermöglicht die Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle durch ein einfaches Softwareupdate.

Supply Chain Awards 2024: Innovationslösungen für effiziente Lieferketten

Die Gewinner Ludwig Meister und Cellumation haben mit ihren innovativen Lösungen gezeigt, wie eine optimierte Lieferkette zu einer erhöhten Effizienz und Planbarkeit führen kann. Die „Never Out of Stock“-Lösung von Ludwig Meister ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände und verkürzte Durchlaufzeiten, während die Materialflusslösung von Cellumation einen geringeren Flächenbedarf und einen höheren Durchsatz bietet. Diese prämierten Lösungen sind wegweisend für die Branche und verdeutlichen das Potenzial der Digitalisierung und Automatisierung in der Supply Chain.