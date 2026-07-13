Siemens Mobility übergibt erste D9-Elektrolokomotive an Indische Staatsbahn heute

Siemens Mobility hat die erste von insgesamt 1.200 elektrischen D9-Güterzuglokomotiven an Indian Railways übergeben und das erste Instandhaltungsdepot in Visakhapatnam eröffnet. Das 3-Milliarden-Euro-Projekt umfasst die Lieferung und die nach EN14363 durchgeführten Sicherheits- und Dynamiktests sowie den Aufbau eines Netzwerks aus vier Depots in Visakhapatnam, Raipur, Kharagpur und Pune. Die leistungsstarken Lokomotiven bieten mit Railigent X optimierte Kapazität, Effizienzsteigerung und CO?-Reduktion. Ein Lebenszyklusmodell gewährleistet 35 Jahre Full-Service-Wartung inklusive Ersatzteilmanagement und datenbasierter Zustandsüberwachung.



Siemens Mobility liefert erste D9-Lok an Indian Railways aus

Siemens Mobility hat im Rahmen des Großauftrags von Indian Railways aus Januar 2023 die erste D9-Güterzuglokomotive für den planmäßigen kommerziellen Betrieb übergeben und gleichzeitig in Visakhapatnam das initiale Instandhaltungsdepot offiziell in Betrieb genommen. Mit dieser Maßnahme wird ein landesweit verteiltes Servicenetzwerk in vier Standorten installiert, namentlich Visakhapatnam, Raipur, Kharagpur und Pune, das sämtliche Phasen von Konstruktion über Fertigung bis Wartung einschließlich Inspektion und Reporting abdeckt.

Sechsachsige Elektroloks mit 9000 PS bewältigen 5800 t Zuglast

Die sechsachsige Elektrolokomotive stellt eine Dauerleistung von 9.000 PS bereit und erreicht auf gerader Strecke Höchstgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h. Dank einer Achslast von 22,5 Tonnen meistert sie auch anspruchsvolle Steigungsabschnitte mühelos. Im regulären Fahrzeugbetrieb zieht sie Güterzüge mit einem Gesamtgewicht von bis zu 5.800 Tonnen. Diese Lokomotiven gelten als die derzeit leistungsfähigsten Indiens im Bereich des schweren Güterverkehrs auf der Schiene. Sie verfügen über moderne Sensorik zur vorausschauenden Analyse.

D9-Lokomotiven absolvieren erstmals EN 14363-Tests und setzen neue Sicherheitsstandards

Die D9-Lokomotiven sind die ersten Schienenfahrzeuge von Indian Railways, die einer umfassenden Prüfung gemäß der europäischen Norm EN 14363 unterzogen wurden. Dieser Testprozess prüft Sicherheitseigenschaften, Fahrdynamik und Stabilität unter definierten Bedingungen. Durch die Erfüllung der strengen Kriterien der EN 14363 profitieren Betreiber von nachgewiesener Betriebssicherheit bei hohen Geschwindigkeiten, optimiertem Fahrkomfort und reduziertem Risiko von Ausfällen. Gleichzeitig wird internationaler Vergleichbarkeit und Vertrauen in die Qualitätsstandards indischer Schienenfahrzeuge Rechnung getragen, dauerhafter Betrieb.

Siemens Mobility bietet 35 Jahre Full-Service-Wartung, Lifecycle-Management indischer D9-Flotte

Siemens Mobility übernimmt innerhalb eines langfristig angelegten Lebenszyklusvertrags die vollständige Instandhaltung der D9-Lokomotiven über einen Zeitraum von fünfunddreißig Jahren. Zu den Leistungen zählen die zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen und Materialien, die Planung und Koordination gesetzlicher und technischer Wartungen, die fortlaufende Dokumentation aller durchgeführten Arbeiten sowie ein umfassendes Reporting. Dieses Modell garantiert maximalen Betriebszustand, dauerhafte Verfügbarkeit und Kosteneffizienz.

Railigent X ermöglicht vorausschauende Instandhaltung dank präziser Sensordatenanalyse effizienter

Railigent X ist ein digitales System, das predictive Maintenance ermöglicht und die Verfügbarkeit ganzer Flotten steigt. Moderne Sensorik erfasst kontinuierlich Betriebsdaten, während datenanalytische Verfahren Informationen für vorausschauende Wartung generieren. Wartungsintervalle werden anhand realer Zustandsdaten flexibel gesteuert, um ungeplante Ausfälle zu verhindern. Intelligente Algorithmen prognostizieren rechtzeitig erforderliche Maßnahmen. So werden Betriebssicherheit erhöht und Energieverbrauch gesenkt. Das Ergebnis ist eine Optimierung der Instandhaltungsprozesse und eine Verringerung der Gesamtbetriebskosten von Siemens Mobility bereitgestellt.

D9-Elektrolokomotiven verlagern große Gütermengen, steigern Effizienz und senken Emissionen

Die neuen D9-Elektrolokomotiven von Siemens Mobility ermöglichen eine umfassende Umstellung großer Frachtvolumina auf Indiens durchgängig elektrifiziertes Schienennetz. Durch ihre hohe Leistungskapazität und effiziente Energieausnutzung lassen sich Transportwege bündeln und Betriebskosten reduzieren. Die vermehrte Nutzung des Schienentransports trägt zugleich signifikant zur Verringerung des CO?-Ausstoßes bei. So leistet der Einsatz dieser modernen Lokomotiven einen wichtigen Beitrag zur Erreichung nationaler Klimaschutzvorgaben und zur erfolgreichen Steigerung des Eisenbahnanteils im Güterverkehr und optimiert die Ressourcenplanung.

Das gemeinsame Projekt von Siemens Mobility und Indian Railways integriert modernste Technik entsprechend EN 14363 und erfüllt höchste Sicherheitsstandards. Leistungsstarke Elektrolokomotiven steigern Effizienz und Transportkapazität erheblich. Das digitale System Railigent X ermöglicht vorausschauende Wartung und optimiert Verfügbarkeitsraten. Ein flächendeckendes Service- und Wartungsnetz garantiert langfristige Zuverlässigkeit. Ersatzteilmanagement ist komplett integriert, wodurch Stillstandszeiten minimiert und Betriebskosten gesenkt werden. Gleichzeitig trägt das Konzept durch reduzierte Emissionen zur CO?-Reduktion bei und unterstützt nachhaltige Logistik.