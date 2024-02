SMA Magnetics investiert in den Ausbau der Produktionskapazitäten

SMA Solar Technology AG, ein führender deutscher Hersteller von Solartechnik, wird in den Ausbau seiner polnischen Tochterfirma SMA Magnetics investieren. Durch die Errichtung einer zweiten Produktionshalle in der Nähe des Flughafens Krakau wird das Unternehmen seine Expansionsstrategie fortsetzen. Ab 2025 sollen auf einer Fläche von rund 10.000 Quadratmetern Drosseln und Transformatoren für Photovoltaik- und Speicherlösungen hergestellt werden. Diese Komponenten sind von entscheidender Bedeutung für die neue Generation von Solar- und Batteriespeicherlösungen für den Home- und Gewerbebereich, die SMA in Deutschland produziert.



SMA Magnetics erweitert Produktionskapazitäten und schafft 300 Arbeitsplätze in Krakau

Die Erweiterung der Produktionskapazitäten bei SMA Magnetics wird nicht nur das erwartete Wachstum des Unternehmens unterstützen, sondern auch eine bedeutende Anzahl von neuen Arbeitsplätzen schaffen. In den vollautomatisierten Produktionslinien und der Verwaltung der neuen Halle werden hochqualifizierte Fachkräfte benötigt, was positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und die Region Krakau haben wird. Durch diese Expansion wird SMA Magnetics zu einem wichtigen Arbeitgeber und Motor für die Beschäftigungsentwicklung in der Region.

Die neue Produktionshalle von SMA Magnetics in Krakau wird nicht nur über moderne Büro- und Nutzflächen verfügen, sondern auch den Mitarbeitern optimale Arbeitsbedingungen bieten. Mit einer Gesamtfläche von mehr als 25.000 Quadratmetern wird das Unternehmen nach Abschluss der Erweiterung zu einem bedeutenden Arbeitgeber in der Region Krakau, was positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft haben wird.

GLP Poland unterstützt SMA Magnetics beim Ausbau der Produktionskapazitäten

GLP Poland, ein renommierter Logistikhallenentwickler und -betreiber, agiert erneut als Planer und Leasingpartner für das neue Gebäude von SMA Magnetics. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Verwaltung von Logistikimmobilien bietet GLP Poland eine zuverlässige Partnerschaft für SMA Magnetics. Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen in der Vergangenheit hat zu dieser weiteren Ausweitung geführt.

SMA Solar Technology erweitert Produktionskapazitäten in Polen

